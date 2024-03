Marvel Rivals : NetEase développe un jeu multi à la Overwatch, premier trailer de gameplay

L'existence de Marvel Rivals a pas mal fuité ces derniers jours, mais Marvel Entertainment et NetEase ont décidé d'officialiser leur collaboration. Via des screenshots officiels et un premier trailer de gameplay, on prend ainsi connaissance d'un jeu multi PvP où des équipes de 6v6 vont s'affronter. Evidemment, Marvel oblige, on va retrouver les plus grands super-héros de la franchise, de Iron Man à Spider-Man en passant par Black Panther, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm, Magik et bien d'autres encore. Dans le communiqué, NetEase met en avant des développeurs vétérans ayant travaillé sur des jeux comme Call of Duty et Battlefield, histoire de donner de la crédibilité au projet. Un coup d'oeil à la vidéo de gameplay permet de constater un certain savoir-faire dans le jeu multi, mais avec de grandes inspirations du côté d'Overwatch. Qu'il s'agisse de la DA, des mécaniques de jeu et même de la structure globale, tout ce Marvel Rivals transpire le titre de Blizzard Entertainment.



Quant à l'histoire, elle a été conçue par l'équipe de NetEase et va explorer le thème du Multiverse, puisqu'on va voir Dr Doom et son alter-ego de 2099 entrer en collision et créer alors de nouveaux univers et de nouvelles crises aussi. Pour l'heure, la date de sortie reste floue, mais NetEase a cependant précisé qu'une Alpha fermée sera déployée en Mai 2024, avec la possibilité de tester pas moins de 12 personnages / super-héros. Voici les détails communiqués officiellement :

Action 6v6 rapide et amusante avec une dynamique de jeu en constante évolution : Avec des environnements complexes, un gameplay rapide et des champs de bataille en constante évolution, on ne s'ennuie jamais dans Marvel Rivals ! Combattez en tant que super-héros et super-vilains dotés de capacités incroyables et combinez vos pouvoirs pour apporter un plaisir inattendu sur le champ de bataille en quelques secondes.





Synergie dynamique des héros : coordonnez des combinaisons uniques entre les personnages pour déclencher des compétences d'équipe surprenantes ! Libérez la synergie des superpuissances combinées et inventez de nouvelles tactiques qui peuvent renverser le cours du combat. Montez sur le dos de Groot en tant que Rocket Raccoon pour affronter vos ennemis en duo dangereux, libérez l'énergie Gamma en tant que Hulk pour charger l'armure d'Iron Man et infliger des dégâts massifs, et bien plus encore !





Destruction d'environnements créatifs : Frayez-vous un chemin à travers les mondes emblématiques de Marvel à travers des environnements destructibles ! D'Asgard au Tokyo de 2099, utilisez vos super pouvoirs pour modifier ces environnements, remodeler le terrain et créer un avantage stratégique sur le champ de bataille. Mettez-vous à couvert pour esquiver les attaques ou utilisez des armes de fortune pour abattre les ennemis. Les joueurs trouveront d’innombrables façons d’utiliser l’environnement pour remporter la victoire !