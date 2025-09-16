Hollow Knight Silksong a fait du mal à Hell is Us, le game director s'exprime sur cette sortie surprise

Le shadow drop (ou sortie sortie surprise) de Hollow Knight Silksong le 4 septembre 2025 a jeté un froid dans le milieu du jeu vidéo, principalement chez les studios et les éditeurs. Il faut dire que le titre est souvent comparé au GTA des indés et que sa sortie a littéralement cannibalisé l'espace médiatique et les ventes aussi. Jonathan Jacques-Belletête, directeur créatif de Hell is Us, a ouvertement qualifié la manœuvre de Team Cherry de “un peu brutale”. Et pour cause : dans l’industrie, une annonce de ce calibre, sans prévenir, est rarement anodine. Selon le game director de Hell is Us, la date de Silksong a directement impacté le planning d’une dizaine d’autres titres – de Demonschool à Little Witch in the Woods, en passant par Faeland ou Moros Protocol. Même des projets sans date officielle, comme Stomp and the Sword of Miracles, ont décidé de retarder leur Kickstarter et leur démo. Comme pour GTA 6 et les jeux de Rockstar, la sortie inattendue d’un mastodonte indie peut contraindre d’autres studios à réévaluer leur stratégie marketing, sous peine d’être écrasés dans le tumulte médiatique.









Pour Hell is Us, la décision a été de maintenir le calendrier initial, malgré les échanges frénétiques avec l’éditeur et l’équipe. Jonathan Jacques-Belletête explique que modifier la date aurait été un véritable casse-tête : remboursement des précommandes, reconstruction des campagnes promotionnelles, et ajustements logistiques internes. Au final, le studio a choisi de “traverser la tempête”, et de faire face au danger. Le constat de Jonathan Jacques-Belletête dresse va au-delà de Hollow Knight Silksong, puisque l’idée d’une fenêtre de sortie tranquille est devenue quasiment illusoire. Là où, il y a quinze ans, la mi-fin de l’été offrait une période morte propice à la visibilité, aujourd’hui le calendrier est saturé, sans pause ni répit. Chaque studio se retrouve donc à jongler avec des annonces imprévues, des reports et une concurrence constante pour capter l’attention.







Pour le moment, les ventes de Hell is Us ne sont pas connues, mais avec un pic de 4 431 joueurs sur Steam, on peut déjà jauger qu'il va falloir miser sur la durée pour essayer de rembourser le jeu. Selon certains sites, Hell is Us aurait écoulé moins de 40 000 unités sur Steam.



