Uncharted 4 : la version d'Amy Henning a existé et elle était bien différente de celle de Neil Druckmann

À l’occasion des 10 ans de Uncharted 4 A Thief’s End, difficile de ne pas constater à quel point le jeu reste encore aujourd’hui une référence absolue du jeu d’action-aventure narratif, aussi bien en termes d’écriture que de mise en scène, mais surtout sur le plan technique, où il continue de surprendre par sa qualité visuelle et son souci du détail. Même dix ans après sa sortie, le titre de Naughty Dog donne encore l’impression d’être en avance sur son temps, au point que certaines séquences paraissent toujours plus impressionnantes que des productions sorties en 2026, notamment grâce à une direction artistique extrêmement maîtrisée, des animations faciales d’une précision rare et une mise en scène quasi cinématographique qui n’a quasiment pas vieilli. Et dans ce contexte d’anniversaire, un documentaire récemment publié sur YouTube revient justement sur le développement du jeu et révèle à quel point la version finale que tout le monde connaît aujourd’hui aurait pu être très différente si la vision initiale portée par Amy Hennig avait été conservée jusqu’au bout.









On apprend en effet que dans cette première version du projet que la structure globale de l’histoire, ainsi que plusieurs arcs narratifs majeurs, étaient beaucoup plus étendus et orientés vers une aventure à la fois plus linéaire dans sa progression. Le jeu d'origine était aussi plus riche en variations de niveaux, avec de nombreuses sections qui n’ont finalement jamais dépassé le stade de prototype ou de contenu coupé. Le documentaire révèle par exemple que plusieurs niveaux entiers ont été entièrement conçus, testés en interne puis supprimés lors de la révision du projet. Même chose pour certaines séquences scénaristiques alternatives qui proposaient des dynamiques très différentes entre Nathan Drake et les autres protagonistes, notamment dans la manière dont les relations familiales et les motivations de Sam Drake étaient abordées à l’origine. On apprend aussi que certains rôles avaient également été attribués à des acteurs différents, comme le personnage de Rafe qui devait initialement être interprété par Alan Tudyk, tandis que Sam Drake devait être incarné par Todd Stashwick. Sam était aussi présenté de manière beaucoup plus ambiguë, avec une écriture qui flirtait davantage avec une véritable dimension antagoniste plutôt que la relation fraternelle nuancée que l’on connaît dans la version finale interprétée par Troy Baker.









Le contenu coupé ne se limite pas uniquement aux personnages, puisque le documentaire montre également que des mécaniques de gameplay entières avaient été envisagées, ainsi que des types de missions très différents, dont certaines auraient profondément modifié le rythme global de l’expérience. Ce fut le cas avec une séquence jouable située dans un orphelinat qui n’a finalement jamais été intégrée, ou encore des phases de gameplay totalement inédites liées à l’exploration et à la narration environnementale. Sinon, l’un des éléments les plus marquants présentés dans ce documentaire reste le projet “Reef”, une version alternative dans laquelle Nathan Drake n’était pas simplement engagé dans une chasse au trésor classique, mais participait à des opérations beaucoup plus variées. Il était prévu notamment des séquences sous-marines avec Elena et Sully autour de la recherche de l’épave du navire d’Henry Avery, ce qui donnait à l’ensemble une tonalité très différente, moins centrée sur l’action pure telle qu’on la connaît dans la version finale.





Au fil du documentaire, on apprend surtout que la transition vers la version actuelle d'Uncharted 4 n’a pas été une simple itération ou un ajustement mineur, mais bien une reconstruction profonde du projet. Il y a eu un gros travail de réécriture autour de la structure narrative, une refonte de certains personnages, et une simplification volontaire de plusieurs idées initialement très ambitieuses mais jugées trop complexes ou incompatibles avec la vision finale du jeu. C'était la vision d'Amy Hennig, et on a eu celle de Neil Druckmann exécuté avec brio. Uncharted 4 tel qu'on l'a connu est et restera un chef d'oeuvre.



