Uncharted 5 : la série sur le point d'être relancée sans Nathan Drake ? Premiers indices

Evan Wells - alors co-président de Naughty Dog avec Christophe Balestra - avait clairement fait comprendre que les chances que le studio développe Uncharted 5 étaient minces. " Après Uncharted 4 : A Thief's End, on pensait que la série ne reviendrait pas de sitôt sur le devant de la scène vidéoludique, surtout sans Nathan Drake. En effet, en 2017,

Je dirais qu’il est improbable que Naughty Dog fasse un autre épisode après celui-ci [Uncharted 4], avait-il déclaré. Il ne faut jamais dire jamais, mais nous sommes accaparés par The Last of Us Part II, et il y a tellement d’autres choses [que nous voulons explorer]. Ce serait compliqué. Si, par magie, nous avions deux ou trois équipes différentes au sein du studio, bien sûr que nous aurions continué et ça aurait été génial. Nous aimons vraiment la licence, mais les ressources du studio sont limitées, et puis nous avons plein d’autres idées. Je dirais que le probabilité est faible." En janvier dernier , Shaun Escayg (directeur créatif chez Naughty Dog) s'était montré moins affirmatif sur le sujet, preuve que les équipes ont sans doute évolué dans leur réflexion, surtout avec une PS5 capable de donner une tout autre dimension à la licence. "Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, avait-il indiqué. Uncharted est une licence que nous aimons, que le studio aime. Je l'aime, et Kurt l'aime aussi. C'est un univers que nous voulons développer. Ça, c'est une certitude."Aujourd'hui, c'est au tour d'un autre membre de Naughty Dog de faire un pas de plus vers un éventuel Uncharted 5. En charge du recrutement depuis peu, Christina-Marie Drake McBrearty explique ses différentes missions sur son profil LinkedIn , dont celle de "bâtir les futures équipes non seulement pour créer des nouveaux jeux, mais aussi pour l'héritage d'Uncharted qui représente quelque chose de très personnel pour ma famille et moi."Bien évidemment, les pistes sont multiples : au-delà d'Uncharted 5, l'idée d'un spin-off mettant en avant un autre personnage de la saga n'est pas farfelue. Certains imaginent même un ramake, voire un reboot. En tout cas, Naughty Dog ne se tourne pas les pouces puisqu'il est à l'oeuvre sur un titre orienté multijoueur (sans doute The Last of Us 2 Factions), sans oublier le très probable remake de The Last of Us.