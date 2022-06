Naughty Dog : Neil Druckmann (The Last of Us) travaille sur un projet non annoncé, une nouvelle licence à venir ?

We’re growing! Come join us and work on 🤫, 🤐, and 🤭! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 4 février 2022

Hier, Neil Druckmann (le réalisateur de The Last of Us) était présent à la conférence du Summer Game Fest 2022, et clairement, il n'avait pas fait le déplacement pour rien. En effet, en plus d'officialiser le remake du premier The Last of Us sur PS5 , le bonhomme a également dévoilé un concept art du multijoueur stand alone qui, à la base, devait sortir en même temps que The Last of Us Part II en 2020. D'ailleurs, il a confié que ce dernier totalisait désormais plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde . Lancé, Neil Druckmann a également indiqué que Troy Baker et Ashley Johnson (qui incarnent respectivement Joel et Ellie dans le jeu) apparaîtraient dans la série qui sera diffusée sur HBO à partir de 2023.Mais le plus intéressant était sans lorsqu'il a indiqué travailler sur un tout nouveau projet qui n'a pas encore été annoncé. "Je fais toujours des jeux, ça reste mon quotidien, a-t-il expliqué. C'est un peu trop tôt pour en parler. Peut-être que si quelqu'un chez PlayStation souhaite faire fuiter mon projet, je devrais en parler maintenant. Mais non, je ne dirai rien jusqu'au prochain Summer Game Fest." Forcément, les fans d'Uncharted prient pour un retour de leur série fétiche, d'autant que la porte semble s'être entrouverte récemment avec un éventuel Uncharted 5 . On peut également imaginer que Neil Druckmann oeuvre sur une nouvelle licence.En tout cas, en février dernier, Naughty Dog a fait savoir que plusieurs postes étaient à pourvoir. La preuve que des projets sont en gestation au sein du studio.