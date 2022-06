The Last of Us : une 1ère image du multijoueur stand alone, Naughty Dog lâche quelques infos

Alors que l'on se dirigeait tranquillement vers la fin de la conférence du Summer Game Fest 2022, Neil Druckmann a rejoint Geoff Keighley sur scène pour évoquer, bien évidemment, The Last of Us. Si l'officalisation du remake - baptisé The Last of Us Part I - n'a surpris personne en raison de la fuite qui a précédé l'événement , le réalisateur de la série a en revanche dévoilé un concept art du fameux multijoueur stand alone dont on n'a toujours pas vu la couleur. Et selon lui, il ne s'agit pas d'un projet anecdotique."Ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est aussi immense que n'importe quel autre jeu solo que nous avons créé, voire plus grand dans certains de ses aspects, a-t-il expliqué. Il a sa propre histoire - d'ailleurs, la manière dont nous la racontons est propre à ce jeu. Il introduit également des nouveaux personnages et se déroule dans un autre endroit des États-Unis. Vinit Agarwal, Anthony Newman et Joseph Pettinati - des vétérans d'Uncharted et de The Last of Us - sont à la tête de projet, et vous en verrez davantage l'année prochaine." Voilà qui devrait faire saliver les fans.On rappelle qu'au départ, ce mode "Factions" était censé débarquer en même temps que The Last of Us Part II, mais les développeurs de Naughty Dog ont préféré prendre leur temps afin de proposer quelque chose de réellement différent par rapport au multijoueur de The Last of Us. Connaissant le talent du studio, on peut s'attendre à un résultat à la hauteur.