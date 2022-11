The Last of Us : HBO a dévoilé par mégarde la date de la série TV, c'est pour bientôt

The Last Of Us: HBO premieres January 15th according to the HBO MAX page. pic.twitter.com/PSrMq9s69Y — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) 1 novembre 2022

Le kick-off de la série THE LAST OF US sur HBO aura lieu le 15 janvier 2023 !



En France, aucune nouvelle du diffuseur... 🤷‍♂️ pic.twitter.com/AYG5abet3Z — Maxime CHAO (@MaximeChao) 1 novembre 2022

Bella Ramsey (Ellie) et Pedro Pascal (Joel) face aux Infectés.



On rappelle que la série TV a été écrite et produite par Neil Druckmann (créateur de The Last of Us) et Craig Mazin ( Chernobyl ).





Il semblerait que HBO ait dévoilé par mégarde la date à partir de laquelle la série TV basée sur The Last of Us sera diffusée. En effet, Naughty Dog Cental a tweeté une capture d'écran de l'application de la chaîne de télévision américaine où il est clairement indiqué que le premier épisode débarquera le 15 janvier 2023, soit dans deux mois et demi. Jusqu'à présent, Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog s'étaient contentés d'un vague "début 2023", et selon une source contactée par Video Games Chronicle , la date est exacte. D'ailleurs, une annonce officielle pourrait intervenir dans le courant de la semaine.Il sera intéressant de savoir quand la France sera servie. En effet, le contrat de diffusion exclusif signé entre HBO et l'entité OCS - où l'on peut retrouver des séries telles que Les Soprano, Game of Thrones, House of the Dragon, Chernobyl, The Wire, ou encore Succession - devait s'achver à la fin de cette année. Pourquoi ? Tout simplement parce que le service de streaming HBO Max était censé arriver chez nous en 2023. Or, la fusion entre WarnerMedia et Discovery en avril dernier - qui a donc donné naissance au groupe Warner Bros. Discovery - a remis les stratégies initiées en question.Résultat : la maison aurait désormais pour ambition de déployer un nouveau service de VOD regroupant le contenu à la fois de HBO Max et de Discovery +. L'Europe n'y aurait pas accès avant 2024, ce qui laisserait donc un vide d'un an entre la fin de l'accord entre HBO et OCS, et le lancement de la nouvelle offre de Warner Bros. Discovery. On a quand même du mal à imaginer OCS rester les bras croisés et ne pas saisir l'opportunité de gratter une année supplémentaire. Rien ne dit donc que les fans de The Last of Us devront atteindre douze mois avant de voir