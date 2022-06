The Last of Us Remake : le trailer PS5 a fuité, la jaquette aussi, le nom du jeu a évolué

The Last of Us Remake confirmé par le trailer qui a leaké chez PlayStation, puis supprimé au bout de 5 min.



Le jeu a été renommé en THE LAST OF US PART 1, et arrive sur PS5 le 2 septembre et plus tard sur PC.



Voici la jaquette qui est, on va pas se mentir, bien cheum ! pic.twitter.com/qy9b7BaMnd — Maxime CHAO (@MaximeChao) 9 juin 2022

Après avoir fait l'objet d'innombrables rumeurs, le remake de The Last of Us sur PS5 est enfin une réalité. En effet, à quelques heures du coup d'envoi du Summer Game Fest 2022, Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog ont décidé de frapper un grand coup en annonçant que The Last of Us Part I (le nom officiel) débarquera le 2 septembre prochain. Une version PC est également prévue, mais à l'heure actuelle, on ignore à partir de quand elle sera disponible. Comme on pouvait s'y attendre, on nous promet de (re)vivre les aventures de Joel et d'Ellie avec un gameplay modernisé, des contrôles améliorés, et le plein d'options d'accessibilité. Le système de combat et les phases d'exploration ont également été revus nous dit-on - sans doute que les développeurs de Naughty Dog ont repris quelques idées pensées pour The Last of Us 2. Enfin, bien évidemment, le DLC "Left Behind" est inclus dans l'offre, et une Firefly Edition est aussi dans les tuyaux.