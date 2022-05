The Last of Us : de nouvelles infos sur la série HBO et la date de sortie

Pour mémoire, un remake de The Last of Us sur PS5 alimente les rumeurs depuis un certain temps maintenant, et les bruits de couloir semblent se faire de plus en plus précis même si ni Naughty Dog, ni Sony Interactive Entertainment n'a officialisé quoi que ce soit.







HBO a été formidable de nous permettre de délaisser un peu l'action hardcore pour nous concentrer sur les personnages. Certains de mes épisodes préférés sont très éloignés de l'histoire d'origine et j'ai hâte que les gens voient tout cela", avait-il assuré.Pour mémoire, un remake de The Last of Us sur PS5 alimente les rumeurs depuis un certain temps maintenant, et les bruits de couloir semblent se faire de plus en plus précis même si ni Naughty Dog, ni Sony Interactive Entertainment n'a officialisé quoi que ce soit. Pedro Pascal et Bella Ramsey. Enfin, même si les Infectés auront leur mot à dire, l'an passé, Neil Druckmann avait indiqué que l'accent avait été mis sur les personnages. "





Si l'on savait déjà que la série The Last of Us serait diffusée en 2023, on ignorait encore quand exactement. En se gardant bien de communiquer une date précise, Kantemir Balagov, le réalisateur du pilote, a confié à Holod Media que le tout premier épisode serait dévoilé au début de l'année prochaine. "The Last of Us occupe une place particulière dans mon coeur, ce qui explique pourquoi ce projet est important pour moi, d'autant qu'il s'agit de ma première expérience dans le monde des séries télévisées, a-t-il souligné. Les tournages sont en cours, et je pense que la série ne devrait pas arriver avant le début de l'année prochaine."Sans doute pour rassurer les fans, Neil Druckmann est impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif, tout comme Craig Mazin, le réalisateur de la fabuleuse série Chernobyl. Les deux acolytes se sont également chargés du script, ce qui laisse augurer du meilleur. D'ailleurs, l'histoire couvrira celle du jeu sorti en 2013. Quant à Joel et Ellie, ils seront incarnés respectivement par