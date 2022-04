Uncharted : Nolan North (Nathan Drake) dévoile tous les easter eggs présents dans le film

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Christina-Marie Drake McBrearty, fraîchement recrutée par Naughty Dog, expliquait dans son CV LinkedIn que sa mission était de " bâtir les futures équipes non seulement pour créer des nouveaux jeux, mais aussi pour l'héritage d'Uncharted qui représente quelque chose de très personnel pour ma famille et moi. " Il n'en fallait pas plus pour raviver l'espoir chez les fans.





Sorti dans les salles obscures françaises le 16 février dernier, le film Uncharted a catonné au box-office mondial (139 millions de dollars au terme du premier week-end d'exploitation) au point d'être déjà rentable (il a coûté 120 millions de dollars). Des chiffres qui ont sans doute rassuré les producteurs après des critiques pour le moins mitigées. Si c'est Tom Holland qui campe le rôle de Nathan Drake dans le long-métrage, il ne faudrait pas oublier que depuis les débuts de la série en 2007 sur PS3, le héros est doublé par Nolan North.D'ailleurs, PlayStation a sollicité ses services pour réaliser une vidéo dans laquelle l'acteur américain dévoile tous les easter eggs présents dans le film. Certains sont faciles à trouver, d'autres en revanche nécessitent une parfaite connaissance de la franchise. Alors qu'Uncharted 4 : A Thief's End était censé mettre un point final à la licence, Naughty Dog n'écarterait plus la possibilité de prolonger le plaisir, sans que l'on sache pour le moment si Nathan Drake sera de retour ou non.En 2019, Nolan North confiait déjà : "Beaucoup de gens souhaitent un cinquième épisode pour Uncharted, mais le train est passé. C'est super qu'autant de personnes se souviennent d'une licence aussi iconique. En fait, nous ne savions même pas qu'il y aurait un Uncharted 2. Je me souviens seulement d'avoir été enthousiaste à l'idée d'être impliqué dans ce second épisode, et quand il a commencé à cartonner, Naughty Dog savait qu'il y aurait Uncharted 3 et Uncharted 4. [...] D'un autre côté, vous n'avez pas envie que ça dure trop longtemps au risque de ça devienne n'importe quoi. C'est vrai que c'était à la fois doux et amer de boucler la série, mais nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Et puis, Naughty Dog et Sony souhaitaient que ça se termine de cette manière, donc ça me va."