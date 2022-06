The Last of Us 2 : les 10 millions de ventes ont enfin été atteintes, Naughty Dog s'explique

Le Summer Game Fest aura été à la fois dense et riche en annonces et émotions, mais s'il y a bien un moment où tous les regards se sont tournés, c'est du côté de Naughty Dog qui est venu auprès de Geoff Keighley pour nous faire de belles annonces. Evidemment, il a été question de The Last of Us Part I, le remake PS5 (et PC) d'un jeu devenu culte auprès des joueurs, tout comme l'est devenu sa suite. A ce propos, Neil Druckmann, le Co-Président du studio, mais aussi Game Director du jeu a annoncé que les 10 millions de ventes pour The Last of Us 2 ont été franchies. Les détails restent flous, et même si le studio peut se réjouir d'une telle performance, il aura fallu 2 ans pour atteindre ce chiffre. D'autres titres PlayStation Studios mettent moins de temps pour franchir ce cap symbolique, mais compte-tenu de son parti-pris scénaristique tranché, le grand public a sans doute moins adhéré que Spider-Man ou God of War.