Troy Baker confirme travailler sur le prochain jeu de Naughty Dog, Joel de retour dans The Last of Us 3 ?

De loin le comédien dans le jeu vidéo le plus populaire et le plus bankable de notre indutrie, Troy Baker restera pour beaucoup de personnes le Joel Miller de The Last of Us. Un personnage fort qui a évidemment heurté tous les joueurs qui ont pu jouer aux deux jeux de Naughty Dog. Et c'est dans une interview à GQ que l'on apprend que Troy Baker sera bel et bien dans le prochain jeu de Naughty Dog, avec Neil Druckmann en tant que game director. "Je travaillerai toujours avec Troy sans avoir besoin d'y réfléchir", argue le co-président de Naughty Dog.







Ami proche avec Troy Baker, il le décrit comme « un acteur exigeant » qui scrute chaque détail, et malgré les différends qu'ils ont pu avoir sur des scènes comme la mort de Joel dans The Last of Us Part II, ils ont cultivé une confiance mutuelle que Druckmann a très peu avec d'autres acteurs. « Troy essaie de repousser les limites de ce qu’est cette chose », dit-il, « et il réussit souvent à la rendre meilleure que ce que j’imaginais. » Evidemment, une telle annonce n'a pas laissé les joueurs indifférents qui spécule déjà quant au retour de Joel dans The Last of Us 3. Flashbacks ou à l'inverse une histoire qui se déroulerait entre le début de la pandémie jusqu'à la rencontre avec Ellie ? Toutes les spéculations sont permises. En attendant, on sait aussi que Naughty Dog devrait faire l'annonce de sa nouvelle IP prochainement, le studio n'ayant rien sorti depuis 4 ans déjà...