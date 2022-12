The Last of Us Part 3 : le développement aurait commencé chez Naughty Dog, 1ères infos

Well, I'm not watching anything, so... Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) 13 décembre 2022

Alors que le monde de la télévision va faire connaisance avec la série télé sur HBO le 15 janvier prochain (toujours aucun indice sur le diffuseur français à ce jour...), la licence The Last of Us ferait son retour dans un troisième épisode. Aucune annonce officielle de la part de Naughty Dog pour le moment, mais un insider qui s'est laissé aller à quelques confidences sur Twitter. Ce leakeur en question se nomme ViewerAnon sur les réseaux sociaux et prétend que le prochain jeu de Neil Druckmann n'est autre que The Last of Us Part 3, et que le jeu est d'ores et déjà rentré en production. Si le tweet de ViewerAnon est prix au sérieux, c'est bien parce qu'il a déjà fait fuiter des éléments importants de la série télé The Last of Us, comme le fait que Ashley Johnson incarnerait Anna, la mère d'Ellie, qu'on voit d'ailleurs dans le dernier trailer. ViewerAnon se donne aussi la paternité des premières informations sur Crash Bandicoot, afin de donner de la crédibilité à ces leaks.Difficile de ne pas le croire sur paroles, The Last of Us étant devenu une licence qui compte et qui rapporte. C'est d'autant plus logique que la fin de The Last if US Part 2 était ouverte, laissant Ellie et Abby vivante de leur affrontement colossal. ViewerAnon en profite pour préciser qu'il va falloir attendre quelques années avant de voir quelque chose sur The Last of Us 3, mais que le studio va sortir prochainement le mode "Factions" qui n'est autre que le multi de The Last of Us 2 attendu depuis plusieurs années. On sait aussi que le studio californien a lancé plusieurs projets en même temps, et que parmi eux, figure une nouvelle licence. On se rappelle que des croquis préparatoires sur le portfolio de Hyoung Nam, un Senior Concept Artist chez Naughty Dog, avaient enflammé Internet au début de l'année 2021. Ces illustrations des "Femmes du Nord" accompagnées de la légende "Inspiré du nouveau jeu, vous savez de quoi je parle... ;)" laissaient penser qu'il pourrait s'agir de leur nouveau jeu inédit. D'ailleurs, en retournant sur le portfiolo, la légende a été modifiée en "i