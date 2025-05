Naughty Dog travaille sur un 2ème jeu en plus d'Intergalactic et cela fait déjà 3 ans qu'ils sont dessus

Naughty Dog est-il enfin sur la voie du renouveau et de la fraîcheur ? Après plus d’une décennie passée à modeler, décliner et sublimer The Last of Us sous toutes ses formes (jeu original, suite, remaster, remake, adaptation télévisée), le studio californien amorce un virage inédit dans son historique. Un changement de cap nécessaire, autant pour les développeurs que pour leur public. Ce tournant s’appelle Intergalactic The Heretic Prophet, mais il ne vient pas seul. Dans l’ombre, un second projet se dessine et il vient d'être révélé par Neil Druckmann lors d'une interview et reflète une nouvelle ambition pour son studio. Dans le podcast Press X to Continue, le co-Président de Naughty Dog et tête pensante créative explique que pour ce deuxième jeu, il n'occupe que le poste de producteur.





« Il y a un autre jeu qui est actuellement en développement chez Naughty Dog pour lequel j’occupe davantage un rôle de producteur, où j’encadre, j’observe l’autre équipe, je leur donne mon avis tout en étant le principal responsable. J’apprécie tous ces rôles, et le fait de passer de l’un à l’autre rend mon travail très stimulant. »







Selon plusieurs sources internes, ce projet secret pourrait être mené par Shaun Escayg (Uncharted: The Lost Legacy) et Anthony Newman (The Last of Us Part II), deux piliers créatifs du studio. De quoi assurer un certain pedigree, sans dépendre entièrement de Druckmann. Bien sûr, la question que tout le monde se pose est la suivante : de quoi s’agit-il ? Difficile d’imaginer qu'il s'agisse de The Last of Us 3, qui arrivera sans doute pas avant plusieurs années, pour ne pas dire une décennie. Autre indice troublant, Troy Baker, l’incontournable voix de Joel, a récemment confirmé qu’il collaborait à un nouveau projet de Naughty Dog. Quoi qu’il en soit, il serait illusoire d’attendre un jeu multijoueur. Après l’échec du projet Factions, jeu service dérivé de The Last of Us, Naughty Dog semble avoir recentré ses ambitions : le solo narratif reste sa marque de fabrique, son terrain de maîtrise.



En développant deux jeux à la fois, Naughty Dog teste une nouvelle organisation, plus ouverte, plus modulaire, mais aussi plus risquée. Intergalactic The Heretic Prophet représentera le premier test grandeur nature de cette transition. L’autre projet, encore secret, pourrait sceller ce nouveau paradigme. Une chose est sûre : l’ère Druckmann continue de faire évoluer Naughty Dog, qui semble déterminé à ne pas s’endormir sur ses lauriers. Un pari audacieux pour un studio longtemps focalisé sur un seul projet à la fois. Et c’est peu dire que Naughty Dog avait besoin de bouffée d'air frais. Si The Last of Us reste une œuvre majeure du jeu vidéo moderne, le studio a longtemps été prisonnier de sa propre excellence. L’annonce, aux Game Awards 2024, de Intergalactic The Heretic Prophet, nouvelle licence à la tonalité science-fiction, a donc fait figure d’événement. Et pour cause : c’est la première fois depuis The Last of Us en 2013 que Naughty Dog s’émancipe pleinement de ses franchises emblématiques.









Un changement d’ère que Neil Druckmann assume d'ailleurs. « Nous avons plusieurs réalisateurs sur Intergalactic. Je travaille avec Matthew Gallant et Kurt Margenau à la réalisation, et Claire Carré m’accompagne à l’écriture. Je peux m’absenter, revenir, découvrir des idées surprenantes, certaines excellentes, d’autres que je remets en question. » Cette structure collaborative permet à Druckmann de prendre du recul, mais surtout de mieux investir une autre mission.



La gestion simultanée de plusieurs projets n’est pas une évidence chez Naughty Dog. L’ancien président Evan Wells, dans le podcast Game Makers's Notebook en 2021, confiait à quel point le studio avait peiné à mener de front Uncharted 3 et The Last of Us :





« L’énergie nécessaire pour finir Uncharted 3 a détourné des ressources de The Last of Us, et nous n’avons jamais réussi à gérer deux productions complètes en parallèle. »





Même en 2021, le constat était clair : un seul projet majeur pouvait concentrer la majorité des ressources, les autres étant relégués à la préproduction ou suspendus en attente. Depuis, les choses ont peut-être évolué. Avec une structure plus souple sur Intergalactic, Druckmann semble avoir trouvé un équilibre pour superviser un second jeu. Et on ne peut que s'en réjouir.