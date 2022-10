PlayStation monte une nouvelle équipe pour travailler avec Naughty Dog sur un projet AAA

PlayStation Studios Visual Arts (ex-Sony Visual Arts Service Group) et Naughty Dog sur ce qui devrait être un jeu AAA. D'ailleurs, il est indiqué que la future recrue doit nécessairement connaître les arcanes du développement d'un jeu d'envergure (aussi bien en termes de production que de management). Idéalement, elle doit déjà avoir travaillé sur deux titres AAA, dont un pour lequel elle a occupé le poste de Senior Producer tout au long du développement.Bien malin celui qui peut deviner le jeu concerné par cette annonce, même si certains ont déjà mis une pièce sur Uncharted 5. Pourquoi ? Tout simplement parce qu' au mois d'avril , Christina-Marie Drake McBrearty (en charge du recrutement chez Naughty) avait confié que l'une de ses missions consistait à "bâtir les futures équipes non seulement pour créer des nouveaux jeux, mais aussi pour l'héritage d'Uncharted qui représente quelque chose de très personnel pour ma famille et moi." Compte tenu que PlayStation Studios Visual Arts a grandement contribué au remake de The Last of Us, d'autres pensent que l'hypothèse The Last Us 3 n'est pas à écarter. Bref, les paris sont ouvert, sachant que nous ne serions pas contre une toute nouvelle licence.