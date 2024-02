The Last of Us Part 3 : Naughty Dog officialise le jeu, mais il va falloir être patient

S'il y a bien une chose qui est ressortie du documentaire "Grounded 2" autour de The Last of Us Part 2, ce sont les dernières paroles de Neil Druckmann. Le co-président du studio, mais aussi tête pensante de tous les derniers projets a lâché tout ce que les fans du jeu post-apocalyptique attendaient : un troisième épisode à la saga The Last of Us.





"J'ai donné une autre interview et on m'a demandé s'il y aurait d'autres histoires de The Last of Us. J'ai dit qu'on avait écrit une histoire qui se passe après The Last of Us Part II autour de Tommy et que j'espérais pouvoir la faire un jour. Et dans la presse, on pouvait lire "Naughty Dog évoque The Last of Us Part III", ce qui est complètement faux. Ça a toujours été une petite histoire, pas un titre complet. Naughty Dog avait d'autres priorités à l'époque, comme travailler sur le pipeline et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Compte-tenu du contexte, je ne voulais pas prioriser cette histoire, elle a donc été mise de côté. Je pense qu'elle finira par voir le jour. J'ignore si ce sera un jeu ou une série, on verra.





Le concept du premier jeu était simple : l'amour inconditionnel d'un parent pour son enfant. Dans le deuxième, on s'est arrêtés sur la quête de justice à tout prix, pour ceux qu'on aime. C'était un autre concept simple qui faisait écho à l'idée d'amour dans le premier jeu. Si on s'arrête là, c'est une très bonne fin. Tout est dit, l'histoire est terminée. Ce qu'il y a de bien dans le fait de travailler chez Naughty Dog, c'est qu'ils ne nous obligent à rien. Ils aimeraient une suite à The Last of Us, mais si on veut faire autre chose, ils nous soutiennent. J'ai beaucoup de chance là-dessus, j'en ai conscience. Je me suis demandé s'il y avait un autre concept à exploiter. Pendant des années, je n'ai rien trouvé. Mais récemment, ça a changé. Je n'ai pas d'histoire, mais j'ai un concept qui me paraît aussi intéressant que celui du I et du II. Il est indépendant, mais les trois sont rattachés. Donc il se pourrait bien qu'il y ait un autre chapitre à cette histoire. »







Si Sony réclame un troisième épisode à Naughty Dog, c'est bien parce que la série est non seulement bankable, mais aussi parce qu'elle fait figure de mètre-étalon dans le jeu vidéo. Mais le studio californien n'est pas du genre à abattre des suites à la chaîne, il lui faut une motivation, un sujet fort et Neil Druckmann semble avoir trouvé le bon concept pour se lancer à nouveau dans ce troisième chapitre. Continuer l'histoire laissée entre Ellie et Abby, ou repartir dans le passé de Joel pour aller fouiner dans les événements entre le début de la pandémie et sa rencontre avec Ellie, pour ensuite nommer le jeu The Last of Us Part Zero ? Tout est possible, mais il va falloir être sacrément patient pour voir le jeu débarquer. Le concept est trouvé, l'écriture à peine démarrée et il se pourrait bien qu'il faille attendre la prochaine génération de PlayStation (la PS6 en l'occurence) pour voir le jeu débarquer.

Le documentaire Grounded II : Making The Last of Us Part II est disponible avec les sous-titres en français sur YouTube. Il dure 2 heures et il est totalement passionnant.