Uncharted 5 : Sony a-t-il vraiment annoncé le jeu dans sa dernière publicité ?

subreptice

C'est la question que tout le monde se pose depuis que Sony Interactive Entertainment a lâché sa nouvelle publicité pour la PS5, et annoncé par la même occasion une augmentation des stocks de la console : Uncharted 5 a-t-il été vraiment annoncé de manière? En effet, en décortiquant des images du spot TV, on aperçoit des images mettant en scène une jeune femme, évoluant dans une grotte, torche à la main, et habillée comme une aventurière. Ces images qui apparaissent très rapidement et à plusieurs moments différents de la vidéo ne font référence à aucun jeu connu du constructeur japonais, contrairement à tous les autres jeux que l'on reconnaît facilement. Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Final Fantasy XVI, Returnal, il n'y a finalement que cette aventurière dont le look ressemble à Nathan Drake reste une grande inconnue.Pour de nombreux internautes, il pourrait s'agir de Cassie Drake, la fille du héros de la saga Uncharted qu'on a découvert à la fin de l'épisode 4, et qui prendrait ainsi le flambeau. Une hypothèse pas impossible, malgré les dernières déclarations de Neil Druckmann qui disait que Naughty Dog en avait fini avec la saga Uncharted. Si le studio californien semble avoir tourné la page, de rumeurs ont déjà fait état d'un nouvel épisode qui serait en développement par un autre studio interne de chez Sony Interactive Entertainment. Le constructeur japonais pourrait en effet relancer la franchise sous un autre angle, avec un nouveau personnage et un studio autre que Naughty Dog. On se souvient aussi que Jeff Ross, l'ancien game director de Days Gone avait envisagé un nouvel Uncharted avec un Victor Sullivan à l'âge de 25 ans.