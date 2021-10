Uncharted Le Film : Sony Pictures lâche enfin le trailer officiel, l'esprit du jeu est bien là

Après avoir fait l'objet d'une fuite hier soir aux alentours de 22 heures, la bande annonce officielle du film Uncharted vient d'être postée par Sony Pictures mais aussi PlayStation sur sa chaîne YouTube. Bah oui, jeu vidéo et cinéma font bon ménage, sachant que de nouvelles ambitions ont été dévoilées depuis la création de la branche PlayStation Productions, qui vise à adapter les meilleurs jeux au cinéma ou en série télé. Uncharted le 16 février 2022 avec comme têtes d'affiche Tom Holland et Mark Wahlber dans les rôles respectifs de Nathan Drake et de Victor Sullivan, mais aussi The Last of Us qui est en plein tournage avec HBO, sans oublier d'autres projets comme Ghost of Tsushima et Twisted Metal. Bref, les canaux se multiplient pour faire prospérer les licences et les marques au-delà du jeu vidéo, avec une implication importante de la part des créateurs.Preuve en est avec l'implication de Neil Druckmann de chez Naughty Dog, qui va réaliser un voire plusieurs épisodes de la série The Last of Us, et a laissé un message aux fans sur le blog PlayStation pour faire foi de la qualité-assurance. Mr Duckmann explique que le réalisateur Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom) a réalisé un fan qui soit "autant pour les fans les plus passionnés de la série que pour ceux qui ne la connaissent pas, et que tout le monde sera diverti dans ce film extrêmement amusant et bourré d’action". Si le leak a été vivement critiqué par les joueurs la nuit dernière, il faut bien admettre que la bande annonce complète - et en bonne qualité - permet de constater que l'esprit Uncharted est bel et bien là. Une chasse aux trésors aux quatre coins du monde, des paysages dépaysants, des énigmes, de l'humour et du grand spectacle, la promesse semble être tenue. Reste plus qu'à mesurer le résultat à partir du 16 février prochain. Seulement au cinéma.