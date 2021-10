Uncharted Le Film : le teaser trailer a fuité, une des scènes d'Uncharted 3 reproduite

Le petit leak du soir, c'est le teaser trailer de UNCHARTED LE FILM, qui reprend l'une des scènes majeures de Uncharted 3.



Rappel : Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake jeune et Mark Wahlberg dans celui de Sully.



Vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/WVsT7RfMiZ — Maxime CHAO (@MaximeChao) 20 octobre 2021

Alors que certains insiders annonçaient l'arrivée du premier teaser trailer du film Uncharted pour le jeudi 21 octobre 2021, un leak a décidé qu'il en serait autrement. En effet, depuis quelques minutes, il est possible de découvrir les toutes premières images de l'adaptation cinématographique de l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo. Cette fuite, filmée avec un téléphone, nous permet d'apprécier en moins de une minute le personnage de Nathan Drake incarné à l'écran par Tom Holland. On rappelle que l'acteur américain, qui s'est fait mondialement connaître pour son rôle de Spider-Man / Peter Parker, représentera un Drake plus jeune, mais toujours aussi habile si l'on en juge la séquence présentée. Il s'agit ni plus ni moins que de la fameuse scène de l'avion-cargo qui survolait un désert et rempli de conteneurs, modifiée légèrement pour les besoins du film, puisque notre héros semble désormais au-dessus d'une mer bleue-turquoise.Mais qu'importe, si l'on retrouve le côté spectaculaire du jeu vidéo, beaucoup d'internautes ont pesté contre les effets spéciaux qui n'ont pas l'air parfaitement intégré, sans compter que la notion d'apesanteur avec le saut de Tom Holland ressemble davantage à celui de Spider-Man que celui de l'aventurier maladroit. On espère que le rendu sera de meilleure facture une fois le trailer publié en 4K sur YouTube. Autrement, on rappelle que dans le film, il y a aussi Mark Wahlberg qui campe le rôle de Sully, tandis que Antonio Banderas jouera vraisemblablement le méchant. Pour la petite histoire, le tournage de Uncharted le film a été réalisé avant celui de Spider-Man : No Way Home qui sortira deux mois avant. En effet, Uncharted le film est attendu pour le 18 février 2022, à en croire le leak.