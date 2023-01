Pour Naughty Dog, la série Uncharted c'est terminé, Neil Druckmann se justifie dans une interview

Alors que la licence The Last of Us n'a jamais été aussi populaire depuis la diffusion de la série télé produite par HBO, le studio Naughty Dog s'est allé à quelques confidences sur l'autre saga née de leur imagination : un certain Uncharted. Interviewé par BuzzFeed pour connaître les futurs projets du studio californien, son co-président Neil Druckmann a déclaré que malheureusement la licence Uncharted n'est plus une priorité pour Naughty Dog. Le studio qui a travaillé sur cette franchise pendant plus de 10 ans a visiblement tourné la page des aventures de Nathan Drake, au grand dam des joueurs qui espèrent quand même revoir le chasseur de trésor un de ces quatres.





Pour nous, Uncharted a été un succès fou - Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus - et nous avons réussi à mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et de dire que nous en avons terminé. On passe à autre chose.







Si Neil Druckmann et Naughty Dog ne semblent plus intéressés par Uncharted, il n'est cependant pas interdit que la franchise revienne autrement. En effet, de nombreuses rumeurs rapportent que Sony Interactive Entertainment aurait confié le développement d'un nouvel épisode à un autre studio interne, ce qui expliquerait les propos de Neil Druckmann, sans doute occupé à terminer le mode multijoueur de The Last of Us 2, mais aussi mettre en place la Saison 2 de la série The Last of Us. Mais ce n'est pas tout, les dernières interventions de la tête pensante de Naughty Dog évoque aussi un possible retour de The Last of Us en jeu vidéo dans une partie 3. Rien n'est confirmé pour le moment, et le studio semble chercher un bon angle d'attaque pour justifier un troisième épisode. « Pour The Last of Us, c’est à nous de décider si nous voulons continuer ou pas, à condition de trouver quelque chose de solide. Sinon, nous avons une fin très forte avec la partie 2 et ce sera la fin. »



On le sait, Naughty Dog travaille aussi sur une nouvelle licence, un nouveau jeu qui devrait être annoncé d'ici quelques années et qui permettra au studio de se renouveler. Il n'y a rien de pire pour des développeurs de travailler uniquement sur la même franchise toute une carrière, Santa Monica Studios et la série God of War en a d'ailleurs fait les frais...