Uncharted 4 : un clicker de The Last of Us repéré 4 ans plus tard, le bel easter egg

Environment Artist chez Naughty Dog ayant justement travaillé sur Uncharted 4. "Je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un parler de ce petit easter egg amusant que j'avais mis moi-même. Les clins d'œils subtiles et difficiles à trouver sont géniaux à faire", déclare le développeur. Et il a clairement raison : quatre plus tard, la trouvaille n'en est que plus charmante encore.





Parfois, dans leurs jeux vidéo, les développeurs aiment cacher de petits clins à d'autres œuvres dans l'espoir que les joueurs les trouvent : à vrai dire, c'est toujours un véritable plaisir de tomber sur l'un d'eux, d'autant plus que certains valent véritablement le détour. Puis, il y a ceux qui sont tellement bien enfouis que... personne ne les trouve. Ou du moins, ils mettent des années ! C'est tout à fait le cas de cette jolie référence à The Last of Us dans Uncharted 4 (deux titres de Naughty Dog) dont le dernier est sorti en 2016 : il aura donc fallu quatre ans tout de même avant qu'un gamer ne s'aperçoive de la présence d'un cadavre de clickers, fameux ennemis de Joel et Ellie possédés par le cordyceps, dans les fonds marins explorés par Nathan Drake.Lors de sa découverte, GermanStrands s'est alors empressé de partager les clichés sur Twitter : fait plutôt amusant, ces screenshots ont été relayés par Anthony Vaccaro,