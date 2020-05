Substance Painter : le logiciel français que tous les jeux (The Last of Us 2, Cyberpunk 2077) utilisent pour leurs graphismes

Si aujourd'hui de grands jeux vidéo AAA peuvent proposer des graphismes d'une qualité inouïe, c'est évidemment grâce aux talents des artistes qui travaillent au sein des plus grands studios de développement, mais aussi parce qu'ils ont en leur possession un logiciel qui permet effectivement de faire des miracles. Ce logiciel, désormais connu sous le nom de Substance 3D ou Substance Painter, a été créé par un certain Sébastien Deguy, un Français basé à Clermont-Ferrand qui a permis à des titres tels que Uncharted 4, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 2, Final Fantasy VII remake, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed Unity, Apex Legends, Control, Days Gone, Gears 5 ou bien encore DOOM Eternal d'afficher des textures d'une qualité et d'une richesse incroyable.Si dans le milieu des professionnels du jeu vidéo, le logiciel Substance Painter est connu de tous, ça l'est beaucoup moins du côté du grand public. Toutefois, il y a quelques jours, nos confrères de Konbini sont allés interviewer Sébastien Deguy, qui est donc l'inventeur de cet outil visiblement magique, et qui lui a valu de se faire connaître worldwide, même chez les spécialistes des effets numériques au cinéma. Dans la vidéo, on apprend que c'est grâce à lui que les images de synthèse du premier Jurassic Park de Steven Spielberg étaient aussi bluffantes de réalisme à l'époque. Dans l'entretien qu'il accorde à Konbini, il explique comme il a réussi à sublimer la méthode du texturing et devenir aujourd'hui le leader sur le marché. Tout le monde se l'arrache, qu'il s'agisse de Naughty Dog, CD Projekt Red, Ubisoft, Square Enix et bien d'autres studios et éditeurs qui ne peuvent visiblement plus ne pas travailler sans ce Substance Painter. Il suffit d'ailleurs d'aller lire les commentaires sur la vidéo promo du logiciel pour comprendre combien Sébastien Deguy a changé la vie d'un grand nombre de développeurs.C'est pour toutes ces raisons que nous avions envie aujourd'hui de faire un joli focus sur cet outil de création, mais aussi sur Sébastien Deguy, avant-gardiste s'il en est et fondateur de sa société Allegorithmic, rachetée par Adobe10 le 23 janvier 2019. L'entreprise française se porte tellement bien aujourd'hui qu'elle a ouvert des filiales un peu partout dans le monde : Los Angeles, Shanghaï, Séoul, Paris et Lyon. D'ailleurs, pour revenir un peu sur la genèse de cette société, il faut savoir qu'elle a été fondée en 2003 à Clermont-Ferrand par Sébastien Deguy dans le prolongement de ses travaux de recherche. Conscient qu'il est parvenu à créer un logiciel 3D plus puissant et plus complet que ceux qui sont utilisés à l'époque dans la production de jeux vidéo ou de films, il décide de proposer ses services.Très rapidement, sa société Allegorithmic se fait connaître du monde du cinéma mais surtout du jeu vidéo grâce à ses outils 3D qui permettent à de nombreux designers de créer des graphismes de plus en plus réalistes, à la limite même du photo-réalisme. Si la société clermontoise est restée dans l'ombre pendant de nombreuses années, elle s'est faite repérée par les plus grands groupes internationaux à partir de 2010. Mais c'est en 2014 que les choses vont s'accélérer, puisque Sébastien Deguy va mettre au point le fameux Substance Painter qui va révolutionner le monde du texturing, permettant d'appliquer commodément les textures créées sur tous types de personnages ou d'objets. Pour rentrer dans le détail, sachez que son outil est capable de calculer un maximum de choses pour que le résultat final soit un ensemble de textures bitmap (diffuse, normale, spéculaire, etc.), qui peuvent alors être utilisées dans n’importe quel autre logiciel de 3D (offline ou temps réel, comme par exemple dans un jeu vidéo) pour créer un shader ou matériau de base.Dans la vidéo de Konbini, Sebastien Deguy (qui est plutôt de nature timide) se rend véritablement compte de l'intérêt incroyable suscité par les développeurs de jeu vidéo quand Naughty Dog viendra taper à sa porte. Résultat, le jeu Uncharted 4 voit le jour et reste à ce jour l'un des plus beaux visuellemetnt parlant encore aujourd'hui. Subtance Painter est devenu rapidement un logiciel indispensable, qui fait son trou parmi les designers qui en font de la publicité par le biais du bouche-à-oreille, au point même que Sebastien Deguy se surprend à apprendre que certains jeux auxquels il a joué et dont les textures lui paraissaient sublimes avaient été créées à partir de son propre logiciel. Il cite par exemple Assassin's Creed Unity, l'épisode qui se déroule à Paris et qui était sorti en 2014.S'il semble aujourd'hui accepter son succès international, Sebastien Deguy garde toutefois cette naïveté dont il parle sans retenu et qui font de lui une personne toujours aussi humble et attachante. Dorénavant, dès lors que vous lancerez des jeux tels que Uncharted 4, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake ou les prochains Cyberpunk 2077 et The Last of Us 2, vous saurez que la beauté de leurs graphismes est dû en partie aux talents de nos artisans français. On peut donc être fier.