Uncharted 4 et The Lost Legacy arrivent sur PC et PS5 dans une compilation, infos et trailer 4K

Si l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC avait été officialisée par Jim Ryan en personne au mois de mai dernier, c'est lors du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021 que son reveal a été fait devant des millions de personnes. Sorti en 2016 sur PS4, Uncharted 4 avait été complété l'année suivante par son stand-alone The Lost Legacy qui avait permis de découvrir le duo Chloé Frazer et Nadine Ross. Ce dernier aura également droit à une sortie sur PC, sachant qu'une compilation a été confirmée sous le nom de Uncharted : Legacy of Thieves Collection. Toutefois, c'est d'abord sur PS5 que les deux jeux débarqueront début 2022 et "peu de temps après" sur PC, sachant qu'il y a de grandes chances qu'ils soient proposés à l'unité en version dématérialisée. On apprend autrement que c'est Iron Galaxy Studios qui s'occupe de la conversion sur PC, tandis que la version PS5 revient à Naughty Dog. Allez, on se regarde le trailer.