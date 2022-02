Uncharted : on a rencontré Tom Holland, Mark Wahlberg et le réalisateur Ruben Fleischer

Cela fait maintenant une dizaine de jours que le film Uncharted est sorti au cinéma, un peu partout dans le monde. En France, on a été parmi les premiers à pouvoir le découvrir et au moment où l'on écrit ces lignes, le film est déjà un succès commercial, à défaut d'être critique. Chez nous, en France, c'est déjà quasiment 1 million de spectateurs, 955 650 tickets vendus très exactement, ce qui prouve que le film jouit d'un joli bouche-à-oreille et ce malgré les critiques mitigées voire négatives du côté de la presse. Au box office mondial, Uncharted avait déjà généré 140 millions de dollars en seulement 3 jours, sachant que le budget du film était de 120 millions de dollars. Au bout d'une semaine, rien qu'aux Etats-Unis, le film a rapporté 60 millions de dollars. Autant vous dire que le démarrage est tonitruant et le seul film qui va pouvoir freiner son ascension n'est autre que The Batman qui arrive la semaine prochaine. Uncharted a donc encore quelques jours pour continuer à s'imposer au box office et l'occasion pour nous de vous parler de notre rencontre avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Ruben Fleicher le réalisateur et les deux producteurs du film que sont Chuck Roven et Alex Gartner.





En effet, quelques jours avant la sortie du film, toute l'équipe est venue à Paris faire la promotion du film et nous avons la chance et le plaisir d'avoir été sélectionné par Sony Pictures pour les rencontrer et leur poser toutes mes questions. Ces interviews ont été faites en plusieurs temps. Tout d'abord, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Mark Wahkberg une quinzaine de jours avant la sortie du film en visio-conférence. Il était à Los Angeles, nous étions chez nous, et il était environ 22h, heure de Paris au moment où nous avons pu discuter avec lui. Ensuite, le reste de l'équipe, nous l'avons rencontrée dans un hôtel luxueux à Paris, tout près de l'Arc de Triomphe. D'abord le matin pour des interviews personnalisées puis en fin d'après-midi pour la conférence de presse.



Ruben Fleicher, Tom Holland, Mark Wahlberg et les deux producteurs, tous ont bien voulu répondre à nos questions, histoire de savoir comment on fait pour adapter un jeu vidéo en film, qui est un exercice casse-gueule. Est-ce qu'il y a des choses à faire et d'autres à éviter ? Comment et à quel point ils se sont inspirés des jeux puisqu'on sait que l'histoire est inédite pour le film ? Qu'est-ce qui a convaincu Tom Holland de jouer Nathan Drake ? Quels sont les éléments concrets du jeu vidéo qui l'ont attiré, la différence entre le Nathan Drake des jeux vidéo et son personnage à lui ? Du côté de Mark Wahlberg, on a voulu savoir comment il a appréhendé le changement de personnage, lui qui est impliqué dans le projet Uncharted depuis plus de 10 ans, lui qui devait jouer Nathan Drake au départ. Que s'est-il passé ? Comment ça été de travailler avec Tom Holland, que pense-t-il de lui dans le rôle de Natan Drake ? Comment il voit l'évolution du personnage de Sully dans une éventuelle suite ? Vous allez voir qu'il n'est pas si corpo que ça et qu'il aime défendre son bout de gras...