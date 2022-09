Uncharted Legacy of Thieves Collection : un trailer en 4K sur PC, Sony confirme la date de sortie

IU repensée, l’ajout de curseurs, la détection du processeur graphique et de la mémoire vidéo, ou encore la prise en charge de différents temps de chargement. On nous parle aussi de la fréquence d’images qui a été retouchée grâce à la technologie de mise à l’échelle dernière génération AMD Fidelity FX Super Resolution 2.Par ailleurs, il est précisé qu'il y aura moyen de connecter la DualSense au PC pour bénéficier du retour haptique et des gâchettes adaptatives, sachant que la DualShock 4 est bien évidemment compatible, sans oublier le sacro-saint clavier/souris. À noter la prise en charge RGB des périphériques Razer Chroma et appareils compatibles Chroma Link, ainsi que des modèles Logitech et Corsair. Il est possible de pré-acheter dès à présent Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur Steam et l'Epic Games Store (49,99€), ce dernier permettant de récupérer l'hydravion de Sully dans Fortnite.