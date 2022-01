Uncharted Legacy of Thieves Collection : un trailer de lancement en 4K et en VF

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, toujours fixée au 28 janvier 2022 sur PS5 et Sony Interactive Entertainment a jugé bon de publier dès à présent le trailer de lancement de cette collection qui regroupe Uncharted 4 et son spin off The Lost Legacy. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'actualité autour de ce jeu, sachez qu'il s'agit de la version remasterisée de ces deux grands jeux qui ont marqué la vie de la PS4, en 2016 puis l'année suivante en 2017. Bien sûr, techniquement, on peut compter sur des nouveautés liées à la puissance de la PS5, comme le choix entre plusieurs modes d'affichage et de performance, de pouvoir refaire les deux aventures avec les spécificités de la machine, telles que l'absence de temps de chargement, l'intégration de l'audio 3D, la possibilité de profiter du retour haptique sur la manette ainsi que les gâchettes adaptatives.



Sony rappelle que les possesseurs de la version PS4 pourront faire la mise à jour vers le jeu PS5 moyennant 10€, sachant que ceux qui feront la démarche avant le 4 février à 8h59, heure française, repartiront avec une place de cinéma pour le film Uncharted, avec Tom Holland et Mark Wahlberg.











Modes disponibles :

Mode fidélité : 4K natif, 30 images par secondes

Mode performance : 60 images par secondes

Mode performance+ : 120 images par secondes, 1080p

Spécificités PlayStation 5 :