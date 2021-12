Uncharted Legacy of Thieves Collection : la version PS5 détaille ses nouveautés et sa date de sortie

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, la fameuse compilation regroupant les épisodes Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy qui ont fait les beaux jours de la PS4 il y a quelques années. Tout d'abord, c'est la date de sortie qui a été révélée et c'est le 22 janvier 2022 qu'il sera possible de retrouver Nathan Drake, Sam Drake, Chloe Frazer et Nadine Ross. L'éditeur laisse passer les fêtes de fin d'année et permet également de donner une rampe de lancement pour le film avec Tom Holland et Mark Walhberg, prévu le mois suivant en février. Histoire de donner envie de repasser en caisse et de découvrir ces deux titres pour la première fois avec les conditions techniques de la PS5, Sony Interactive Entertainment dévoile les améliorations techniques. Compatibilité avec l'audio 3D, le retour haptique et les gâchettes adaptatives, absence de temps de chargement, ce Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera également jouable sous trois configuraions différentes, avec une déception, le jeu ne proposera pas du 4K natif en 60 images par seconde.













Sony Interactive Entertainment vient de donner des détails sur la version PS5 de

Modes disponibles :

Mode fidélité : 4K natif, 30 images par secondes

Mode performance : 60 images par secondes

Mode performance+ : 120 images par secondes, 1080p

Spécificités PlayStation 5 :

Temps de chargements quasi-inexistants

Jeu optimisé pour l’audio 3D

Utilisation complète du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense

Graphismes et performances améliorés

Des détails concernant le prix ont aussi été révélés, puisque Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera proposé au prix de 49,99€, sachant que les joueurs possédant déjà Uncharted 4 ou The Lost Legacy devront payer 10€ de plus pour faire la mise à niveau PS5. Enfin, quant à la version PC, elle n'est pas prévue pour tout de suite, mais il sera possible de la précommander à partir de début 2022.