Uncharted Legacy of Thieves Collection : l'Epic Games Store lâche la date de sortie sur PC, c'est pour bientôt

Deux classiques des jeux consoles arrivent sur PC dans Uncharted : Legacy of Thieves Collection , est-il expliqué. Le pack contient Uncharted 4 : A Thief's End, dans lequel Nathan Drake traque un trésor de pirates à travers le globe. Les niveaux sont jonchés d'énigmes exotiques à explorer et résoudre. Uncharted : The Lost Legacy est le premier opus de la série dans lequel Nathan Drake n'est pas le personnage principal. Les joueurs incarnent Chloe Frazer, l'héroïne de ce jeu, et l'accompagnent dans sa quête pour retrouver la Défense de Ganesh."

C'est donc à partir du 20 juin prochain qu'Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera disponible sur PC, comme l'annonce l'Epic Games Store sur son site . "Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre les mains sur ces deux excellents titres de Naughty Dog, on les invite à jeter un oeil à nos tests ci-dessous :>>> Lire notre test d'Uncharted 4 : A Thief's End >>> Lire notre test d'Uncharted : The Lost Legacy Cette excellente nouvelle est l'occasion de souligner que Sony Interactive Entertainment est actuellement à la recherche d'un directeur commercial dont le rôle premier sera de s'occuper de la planification et de la stratégie PC. Autant vous dire qu'avec une telle offre d'emploi , les chances de voir débarquer des productions Sony sur PC se retrouvent décuplées.