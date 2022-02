Uncharted : malmené par la critique, le film cartonne au box office, il est même déjà rentable

Sorti depuis quelques jours maintenant un peu partout dans le monde, le film Uncharted a été largement promu par Sony Pictures qui n'a pas lésiné sur les moyens pour faire connaître son film en dehors du cercle du jeu vidéo. Avec 44,1 millions de dollars pour son week-end d'ouverture aux Etats-Unis, le film réalisé par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Gangster Squad, Venom) réalise un plutôt bon démarrage, auquel on peut rajouter les 55,4 millions de dollars qui ont déjà été réalisés ce week-end uniquement sur les 62 autres territoires, sachant que certains d'entre eux projettent déjà le film depuis quasiment une semaine. Selon Variety, d'ici à ce soir, Uncharted aura généré 139 millions de dollars aux box office, ce qui sigifie que le film est déjà rentable puisqu'il a coûté la somme de 120 millions de dollars. Des chiffres qui ne comprennent pas encore le marché chinois puisque Uncharted fera ses débuts dans l'empire du milieu à partir du 14 mars prochain, et avec l'aide de Tom Holland devrait réaliser de gros scores.





En signant avec Tom Holland dans le rôle d'un jeune Nathan Drake, Sony Pictures a donc misé sur le bon cheval, lui qui est sans doute devenu la nouvelle coqueluche de Hollywood, capable de générer de grosses entrées rien que par son nom, sachant que du côté de Spider-Man No Way Home, un autre film Sony Pictures, on vient d'atteindre les 1.83 milliard de dollars au box office mondial. De quoi concrétiser l'envie de repartir sur une nouvelle trilogie avec l'acteur de 25 ans pour le MCU, tandis qu'un Andrew Garfield est pressenti pour être le Spider-Man du Sony Spider-Man Universe.