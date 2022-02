Uncharted : quand Tom Holland discute du film avec Neil Druckmann de Naughty Dog

Plus que quelques jours avant la sortie du film Uncharted sur grand écran en France et du côté de Sony Pictures, on continue la campagne promotionnelle. La dernière vidéo en date, en plus des innombrables spots TV qu'on peut retrouver sur YouTube et les réseaux sociaux, met en scène Tom Holland aux côtés de Neil Druckmann, l'un des pontes de Naughty Dog. Co-Président du studio, il est aussi scénariste et game director sur de nombreux jeux du studio tels que Uncharted 4 et les deux épisodes de The Last of US. En prenant place aux côté de Tom Holland et discutant avec l'acteur de 25 ans du film, du tournage mais aussi des jeux vidéo, c'est une façon subtil pour dire que Naughty Dog adoube cette adaptation au cinéma. Le film ne manque pas de qualités d'ailleurs, se regarde avec plaisir et sans prise de tête, mais manque peut-être d'ambition pour qu'on soit vraiment dans une adaptation qui appelle au voyage et aux lieux inexplorés. Mais on vous laisse regarder notre critique si vous souhaitez avoir notre avis complet sur le film.