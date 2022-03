Uncharted : en France, c'est déjà 1,5 million d'entrées pour le film avec Tom Holland

Il n'a peut-être pas eu bonne presse dans le monde, mais Uncharted est d'ores et déjà un succès commercial, on le sait depuis son premier week-end d'exploitation puisque le film avait déjà atteint les 139 millions de dollars de recettes, pour un budget de 120 millions de dollars. Mais cette tendance se maintient en deuxième semaine et permet au film de Sony Pictures de dépasser les 226 millions de dollars worldwide, ce qui le classe film numéro 1 du moment. En France, le succès est également présent avec quasiment 1.5 million de tickets vendus (1 426 917 très exactement), devant Maison de Retraite (avec Kev Adams) et Vaillante (le film d'animation du moment) qui font tous les deux 1 million d'entrées. Avec une baisse légère de 36% de fréquentation en deuxième semaine, Uncharted s'en sort pas mal, sachant que les vacances d'hiver doivent pousser les parents à emmener leurs jeunes enfants et ado à aller voir un film qui promet du voyage aux quatre coins du monde. Dommage en revanche qu'on voit plus nos acteurs sur fonds verts qu'à la lumière naturelle du jour.