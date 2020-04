Uncharted 4 : un deepfake avec Nathan Fillion fait parler de lui, le rendu est juste incroyable

Uncharted 4 : A Thief's End, et dans lequel Nathan Fillion occupe une nouvelle fois le haut de l'affiche. Plus concrètement, le fan a repris la séquence où Elena découvre que Nathan n'est pas en Malaisie mais à la recherche d'un énième trésor, en mettant le visage de Fillion à la place de celui du personnage.Le résultat obtenu est juste incroyable et risque de donner encore plus de regrets par rapport au film qui sortira en juillet 2021. En effet, c'est Tom Holland (Spider-Man) qui incarnera Nathan Drake. Compte tenu que les scénaristes souhaite revenir sur les jeunes années de l'aventurier, le choix est on ne peut plus logique. Il n'empêche qu'un long métrage avec Nathan Fillion aurait sacrément de la gueule.