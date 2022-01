Uncharted de retour sur PS5 ? Ce n'est pas impossible d'après Naughty Dog

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, Shaun Escayg et Kurt Margenau, tous les deux game director sur le remaster de la compilation, enchaînent les interviews auprès des médias sélectionnés. Chez GamesRadar+, les deux hommes ont dû répondre à la fatidique question du futur de la licence Uncharted. Nathan Drake ayant décidé de se consacrer à sa vie de famille, difficile de concevoir un nouvel épisode sans lui, même si le spin off The Lost Legacy a prouvé qu'il pouvait laisser la place à d'autres protagonistes. La piste d'un nouvel épisode n'est visiblement pas écarté chez Naughty Dog, surtout si l'on en croit les propos de Shaun Escayg qui nous a rappelé qu'il ne faut jamais dire jamais...



En pleine promotion d'

Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Uncharted est une licence que nous aimons, que le studio aime. Je l'aime, et Kurt l'aime aussi. C'est un univers que nous voulons développer. Ça, c'est une certitude.

Si Shaun Escayg semble laisser la porte ouverte quant à un retour probable de la franchise, on n'oublie pas que Neil Druckmann avait été ferme sur sa position de laisser le personnage de Natha Drake dans sa belle retraite familiale. Toutefois, on se souvient que Bend Studio avait été contacté pour développer un nouvel épisode d'Uncharted selon les indiscrétions de Jason Schreir, suite à l'affaire Days Gone dont la suite n'a pas été validé par Sony Interactive Entertainment. Reste à savoir si nouvel Uncharted il y a, s'il sera développé à nouveau par Naughty Dog, ou s'il s'agira d'un autre studio...