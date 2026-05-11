Le système d’état de flux est aussi vu comme une bonne idée sur le papier, même si son rendu visuel peut paraître un peu excessif et casser légèrement l’immersion. Globalement, la partie debout donne une impression de jeu plus propre et plus maîtrisé, avec moins de situations abusives comme certains knockouts trop rapides ou “glitchés” observés dans les anciens opus. En revanche, tout ce qui touche au grappling et aux soumissions reste quasiment inchangé, avec très peu d’évolution dans les transitions et une sensation de stagnation pour les joueurs qui aiment ce type de gameplay. La clinch est également identique, ce qui renforce cette impression de zone peu retravaillée. Enfin, un point revient souvent : les changements réguliers de disposition des contrôles entre les épisodes, qui obligent les joueurs à réapprendre des bases déjà connues sans réel bénéfice clair. En gros, cette bêta de EA Sports UFC 6 donne surtout l’image d’un gros progrès sur le striking, mais d’un jeu encore très conservateur sur le reste.
Dans tous les cas, EA Sports UFC 6 arrivera le mois prochain et pour l’édition standard, c’est Alex Pereira qui occupe la place principale, tandis que pour l’édition Ultimate, c’est Max Holloway qui prend le relais, dans une version évidemment plus premium, pensée pour les joueurs les plus investis ou les fans les plus fidèles de la licence.
EA Sports UFC 6 : les premiers avis des joueurs sont tombés suite à la bêta, y a du bon et du moins bon !
Le système d’état de flux est aussi vu comme une bonne idée sur le papier, même si son rendu visuel peut paraître un peu excessif et casser légèrement l’immersion. Globalement, la partie debout donne une impression de jeu plus propre et plus maîtrisé, avec moins de situations abusives comme certains knockouts trop rapides ou “glitchés” observés dans les anciens opus. En revanche, tout ce qui touche au grappling et aux soumissions reste quasiment inchangé, avec très peu d’évolution dans les transitions et une sensation de stagnation pour les joueurs qui aiment ce type de gameplay. La clinch est également identique, ce qui renforce cette impression de zone peu retravaillée. Enfin, un point revient souvent : les changements réguliers de disposition des contrôles entre les épisodes, qui obligent les joueurs à réapprendre des bases déjà connues sans réel bénéfice clair. En gros, cette bêta de EA Sports UFC 6 donne surtout l’image d’un gros progrès sur le striking, mais d’un jeu encore très conservateur sur le reste.
Jeu : Sport
Editeur : Electronic Arts
19 Juin 2026
19 Juin 2026
19 Juin 2026
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