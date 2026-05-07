Stranger Than Heaven : Snoop Dogg sera dans le jeu, nouvelle grosse présentation du nouveau "Yakuza"

SEGA a clairement sorti le grand jeu pour la nouvelle présentation de Stranger Than Heaven, sa nouvelle IP. Lors d’une présentation spéciale de 30 minutes, l'éditeur japonais et RGG Studio ont levé le voile sur ce nouveau projet des créateurs de la série Yakuza, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est ambitieux ! Ambitieux, parce qu'il s'agit aussi d'une fresque qui va s'étaler sur près de 50 ans et à travers plusieurs villes japonaises. Au centre de l’histoire, on va retrouver Makoto Daito, un homme dont la vie traverse cinq décennies et autant de métropoles japonaises. Dans la vidéo, on apprend que notre homme est né aux États-Unis, qui a été orphelin très tôt, et que du coup, il a fini par rejoindre le Japon en 1915 dans des conditions pour le moins rocambolesques, caché sur un navire de contrebande. C’est là qu’il croise Orpheus, incarné par la rappeur Snoop Dogg, contrebandier au passé trouble, accompagné de son fils Cordell Broadus. Avec eux, un autre personnage clé entre en scène, un certain Yu Shinjo, ami d’enfance devenu rival idéologique.









Très vite, le récit se construit autour d’un duo central et dont les ambitions vont les opposser., puisque l’un veut juste survivre, et l’autre veut carrément transformer le Japon. Entre les deux, une tension va évidemment grandir jusqu’à les opposer frontalement. Et derrière cette nouvelle licence en apparence, on se rend compte qu'il existe un lien majeur avec l’univers de Yakuza, puisque c'est confirmé, Stranger Than Heaven s’inscrit bien dans la continuité de cette mythologie. Le Clan Tojo, pilier central de la saga, est d’ailleurs le tout premier sujet évoqué dans la présentation. Le jeu reviendra sur les origines mêmes de ce clan emblématique, cher à Kazuma Kiryu et à toute la chronologie de la série. En fait, l’objectif de Makoto Daito va dans le sens de l'histoire qui est de bâtir un endroit où les yakuzas puissent “barboter et prospérer en paix”, une ambition qui traverse toutes les époques du jeu et sert de fil rouge à son évolution.









L'autre axe majeur de Stranger Than Heaven, c'est que le jeu va nous faire traverser 5 grandes zones inspirées de villes japonaises réelles, chacune correspondant à une époque différente :





- Kokura (1915) : port industriel sombre, gangréné par le crime, où Makoto découvre les bas-fonds du Japon moderne.

- Kure (1929) : centre naval et industriel, terrain de jeu des yakuzas, où Makoto devient une figure redoutée surnommée Red Oni.

- Minami, Osaka (1943) : ville lumineuse mais gangrenée par les luttes de pouvoir entre mafias et influences étrangères.

- Atami (1951) : Japon en transition, entre traditions et occidentalisation croissante.

- Tokyo, Shinjuku (1965) : point culminant de l’histoire, avec un secret majeur promis par les développeurs.









Chaque époque apporte son atmosphère, ses activités annexes et ses intrigues propres, allant des jeux de hasard aux combats de rue, en passant par des mini-jeux de tir ou de bras de fer. Mais Stranger Than Heaven ne se limitera pas aux affrontements entre gangs, car une partie centrale du jeu va se reposer sur une mécanique inattendue : la musique. Makoto possède une capacité particulière qui est de capter les sons du monde réel. Un bruit de pas, un train au loin, un choc en plein combat, tout peut être enregistré et transformé en matière première musicale. Ces sons alimentent ensuite un système de composition permettant de créer des morceaux uniques.





Au fil de l’histoire, Makoto va devenir producteur et impresario, et il pourra même recruter des artistes, organiser des concerts, composer des groupes et mettre en place des spectacles complets. Oui, Stranger Than Heaven sera une sorte de mélange entre jeu narratif, gestion artistique et simulation musicale. Qui l'eut cru franchement ? Et pour mettre en oeuvre tout cela, SEGA a embauché des acteurs de renom pour le jeu, comme Satoshi Fujihara dans le rôle de Takashi, ou encore Tori Kelly, qui incarne une chanteuse ambitieuse nommée Suzy.

Sur le plan du gameplay, RGG Studio pousse encore plus loin le système de Yakuza avec notamment un angle de caméra plus dynamique, plus proche des personnages aussi. Le système de combat repose sur un principe étonnant : le contrôle indépendant des deux côtés du corps de Makoto. Chaque bras, chaque jambe peut être utilisé séparément, ce qui va permettre de créer des enchaînements très techniques. Bloquer d’un côté, contre-attaquer de l’autre, combiner les deux pour des projections ou des finishers, tout va reposer sur la coordination des deux parties du corps. À cela va s’ajouter un arsenal très varié, tel que des armes blanches, des katanas, des outils improvisés, et même des inventions propres à chaque époque, sans oublier des attaques spéciales et des capacités évolutives.









Snoop Dogg et du R&B

Un autre élément saute clairement aux yeux avec cette présentation de Stranger Than Heaven, c'est cette volonté d’ouverture vers un public occidental, et en particulier américain. La présence de Snoop Dogg n’est évidemment pas anodine, tout comme le ton très “show off de la présentation. Et la bande-annonce diffusée fin mars avait déjà levé une grande partie du doute : avec son ambiance R&B très marquée, ses choix musicaux très “clip US” et sa mise en scène stylisée, le projet affiche clairement une intention de séduire un public américain autant que japonais. On aime ou pas, mais il y a clairement une volonté de cibler les joueurs occidentaux.



SEGA promet qu'on verra d'autres choses, et que le plus gros reste encore à découvrir. Dans tous les cas, Stranger Than Heaven est prévu pour PC, PS5 et Xbox Series, avec intégration Xbox Play Anywhere et disponibilité dès le lancement dans le Xbox Game Pass.



