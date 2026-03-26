Stranger Than Heaven : 5 époques différentes et 5 villes distinctes aussi, nouveau trailer

S’il ne fallait retenir qu’une seule séquence du Xbox Partner Preview du 26 mars 2026, ce serait sans doute celle de Stranger Than Heaven. Dans un showcase pourtant bien rempli, le nouveau projet du Ryu Ga Gotoku Studio s’est clairement détaché, à la fois par son ambition et par la densité des éléments montrés. La principale surprise vient de sa structure, puisque Stranger Than Heaven ne se contentera pas d’une seule époque, ni même de trois comme on le pensait, mais proposera une fresque étalée sur 5 périodes, de 1915 à 1965, chacune associée à une ville différente. Une ambition que le producteur du jeu, Masayoshi Yokoyama, qualifie lui-même de “colossale”, et qui laisse entrevoir un vrai travail de reconstitution historique. L’apparition de Kamurocho, qui est évidemment un lieu emblématique de Yakuza, suggère au passage que le studio n’abandonne pas totalement ses racines et pourrait même étendre son univers.









Côté gameplay, on retrouve immédiatement la patte du studio, avec des combats nerveux, violents, et une utilisation toujours aussi inventive de l’environnement et des armes improvisées, mais avec une intensité qui semble franchir un cap, grâce principalement à cet angle de caméra plus rapproché et proche de l'épaule. Le tout continue de cohabiter avec des éléments plus légers, entre activités annexes, romances et sens du détail presque obsessionnel, jusque dans la représentation des plats ou l’ambiance musicale très marquée, ici teintée de jazz. Cette première vraie mise en avant reste toutefois un avant-goût, puisque Microsoft et le studio donnent déjà rendez-vous début mai pour une présentation complète, qui devra confirmer les nombreuses promesses esquissées ici. D’ici là, une chose est sûre : Stranger Than Heaven s’impose déjà comme la vidéo la plus marquante du Partner Preview, et probablement comme l’un des projets les plus ambitieux du studio à ce jour.















