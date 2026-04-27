Après des mois d'incertitude, Better Than Dead a désormais une date officielle et ce sera le 12 mai 2026, uniquement sur Steam pour le moment. Pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité du jeu, sachez qu'il s'agit d'un FPS en vue bodycam, un format qui commence à se faire une place avec des jeux comme Bodycam ou Unrecord, et qui cherche surtout à rapprocher la caméra du joueur pour donner une sensation plus physique de ce qui se passe à l’écran. Better Than Dead assume sinon ses influences envers le cinéma d’action hongkongais des années 80 et 90, aussi bien dans l'esthétique, le rythme, et dans la manière de chorégraphier les fusillades. À ça s’ajoute un rendu réalisté basé sur la photogrammétrie, qui sert à donner aux environnements un aspect plus documentaire dans le visuel. Côté histoire, on incarne une survivante, ancienne esclave sexuelle laissée pour morte, qui revient pouer se venger, et donc éliminer tout ce qui se met en travers de son chemin.
Better Than Dead : le FPS bodycam à Hong Kong arrive sur Steam, nouvelles séquences de shoot
Après des mois d'incertitude, Better Than Dead a désormais une date officielle et ce sera le 12 mai 2026, uniquement sur Steam pour le moment. Pour les gens qui n'ont pas suivi l'actualité du jeu, sachez qu'il s'agit d'un FPS en vue bodycam, un format qui commence à se faire une place avec des jeux comme Bodycam ou Unrecord, et qui cherche surtout à rapprocher la caméra du joueur pour donner une sensation plus physique de ce qui se passe à l’écran. Better Than Dead assume sinon ses influences envers le cinéma d’action hongkongais des années 80 et 90, aussi bien dans l'esthétique, le rythme, et dans la manière de chorégraphier les fusillades. À ça s’ajoute un rendu réalisté basé sur la photogrammétrie, qui sert à donner aux environnements un aspect plus documentaire dans le visuel. Côté histoire, on incarne une survivante, ancienne esclave sexuelle laissée pour morte, qui revient pouer se venger, et donc éliminer tout ce qui se met en travers de son chemin.
Jeu : FPS
Editeur : MicroProse Software
12 Mai 2026
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