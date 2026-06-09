Kingdom Hearts 4 : surprise, le jeu n'est pas mort, on a même droit à un nouveau trailer

Quatre ans. Il aura fallu attendre quatre longues années avant que Kingdom Hearts 4 daigne enfin redonner signe de vie. Depuis son annonce en 2022, le jeu s'était fait extrêmement discret, au point que certains commençaient presque à oublier son existence. Mais lors du dernier Nintendo Direct, Square Enix a finalement remis Sora sous les projecteurs avec un nouveau trailer de gameplay, et forcément, les fans se sont jetés dessus pour analyser chaque image. Et comme souvent avec Kingdom Hearts, il n'a pas fallu longtemps avant que les premières théories commencent à fleurir. Cette fois, tout tourne autour d'une nouvelle Keyblade aperçue durant les séquences de combat. Une arme qui semble clairement jouer sur l'opposition entre l'eau et le feu, au point que beaucoup y voient déjà un indice sur l'un des futurs mondes Disney du jeu.









La piste qui revient le plus souvent mène à Élémentaire, et très sincèrement, difficile de ne pas faire le rapprochement quand on voit cette Keyblade mêler ces deux éléments, d'autant que certains détails de son design rappelleraient les créations de verre d'Ember. Même plusieurs effets visuels aperçus pendant les attaques ont poussé certains fans à y voir des références assez directes au film de Pixar. Mais ce n'est pas la seule hypothèse qui circulen car d'autres estiment au contraire que les attaques de cette arme semblent davantage liées à la lave et au magma qu'à l'eau. Une lecture qui ferait alors plutôt penser à Vaiana, notamment à travers Te Kā et toute l'imagerie volcanique associée au personnage. Pour le moment, impossible de savoir qui a raison, mais ça montre au moins une chose : même après toutes ces années, Kingdom Hearts reste une machine à théories.









Au-delà de ces spéculations, cette nouvelle vidéo a surtout permis de retrouver Sora en action dans Quadratum, cette mystérieuse ville réaliste inspirée du Japon moderne que l'on avait déjà aperçue à la fin de Kingdom Hearts 3. On voit d'ailleurs Sora se battre à Shibuya crossing, on peut pas faire plus réaliste. Le trailer reste volontairement avare en détails sur l'histoire, mais confirme que cette nouvelle aventure lorgnera bien vers les précédents épisodes, avec de nouveaux alliés, de nouveaux pouvoirs et, évidemment, son lot de mystères. En revanche, toujours aucune date de sortie à l'horizon. Square Enix confirme simplement que le jeu arrivera également sur Switch 2 dès son lancement, mais il faudra encore patienter avant d'en savoir davantage.