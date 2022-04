Kingdom Hearts 4 : du Star Wars dans le jeu ? Les fans en sont persuadés grâce à des indices laissés dans le trailer

YO, THIS LOOKS EXACTLY LIKE THE FOREST IN ENDOR??????? KH4 IS GOING TO HAVE STAR WARS I S2G... (left is from the KH4 trailer, right is Endor) pic.twitter.com/IJDQmWxcK2 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 10 avril 2022

Il était midi passé quand Square Enix a surpris son monde en balançant le tout premier trailer de Kingdom Hearts IV , que personne n'a vu venir il faut bien le reconnaître. Si les graphismes moins cartoon et son background plus centré dans la réalité ont été au coeur de toutes les discussions, certains fans ont commencé à analyser le trailer dans ses moindres détails. Pour eux, il ne fait aucun doute, l'un des nouveaux univers que le jeu va explorer, c'est celui de Star Wars. Pour appuyer leurs propos, certains internautes se sont attardés sur cette forêt qui apparaît au tout début du trailer et donc les ressemblances font évidemment penser à celle de la planète d'Endor.C'est d'autant plus troublant qu'à un moment donné, on aperçoit en haut de l'écran un morceau métallique qui ressemble fortement à un pied d'un AT-ST, ces machines de guerre bipèdes qui ont été utilisés justement contre les Ewoks lors de la bataille face aux Ewoks. Forcément, avec le rachat de la licence Star Wars par Disney il y a plusieurs années, il serait pas déconnant de voir la série débouler dans Kingdom Hearts IV, surtout si cet épisode se veut plus mâture dans sa proposition. Reste à savoir quels sont les personnages de Star Wars qu'on pourrait bien voir dans le jeu, sachant que Luke Skywalker, Han Solo, Dark Vador, The Mandalorian et Grogu semblent être les protagonistes privilégiés. Wait & see comme on dit...