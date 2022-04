Kingdom Hearts 4 tournera sur Unreal Engine 5, il sera donc plus beau que le trailer

Tokyo

Quadratum. Square Enix a expliqué que cette séquence tourne actuellement sous l'Unreal Engine 4, mais qu'une mise à jour sera effectuée très rapidement par les développeurs qui vont passer sur la dernier version du moteur d'Epic Games, le fameux Unreal Engine 5. Il va donc falloir s'attendre à des graphismes updatés et donc plus impressionnants à la sortie, c'est du moins ce que Square Enix nous garantit. On croise les doigts.

Révélé ce dimanche 10 avril vers midi alors que tout le monde se dorait la pilule au soleil (et se préparait psychologiquement au premier tour des Présidentielles), Kingdom Hearts IV cristallise beaucoup de choses pour les fans de la saga. Non seulement, ils ne s'attendaient pas à une annonce aussi rapide, étant donné que Kingdom Hearts 3 est sorti en 2019 après 10 ans d'attente, mais en plus personne n'avait vu venir un virage aussi réaliste dans les graphismes. Si certains sont ravis, d'autres en revanche sont déçus d'une approche moins cartoon et se posent beaucoup de questions. Ça tombe bien, le magazine Famitsu a eu l'opportunité d'en savoir un peu plus sur le jeu , notamment grâce à une vidéo de gameplay qu'ils ont vu tourner et fournie par Square Enix. Il s'agissait d'une séquence reprenant l'un des moments clefs du trailer où Sora se bat contre un gigantesque Sans-Coeur en plein