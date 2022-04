Kingdom Hearts IV : surprise, Square Enix lâche le 1er trailer avec du gameplay dedans

Strelitzia lui fasse découvrir l

C'est clairement quelque chose que personne n'attendait en ce début d'après-midi de dimanche ensoleillé, surtout en France où tous les yeux et les esprits sont rivés vers le 1er tour des votes des Présidentielles, mais au Japon, c'est le bon moment pour célébrer les 20 ans de la série Kingdom Hearts. Forcément, Square Enix avait organisé un événement en conséquence, qui s'est déroulé en physique, à Tokyo dans le quartier de Shibuya. Bien sûr, ce fut l'occasion de revenir sur les différents épisodes qui sont sortis, mais aussi d'annonces de nouveaux titres à venir, comme ce Kingdom Hearts : Missing Link, un jeu mobile, la série étant populaire via ce format. Mais il y avait une surprise à la fin de cette cérémonie, à savoir le tout premier trailer de Kingdom Hearts IV. Une surprise que les fans sont actuellement en train de commenter sur les réseaux sociaux, surtout que cet épisode tranche radicalement avec les précédents opus, avec une envie de proposer des graphismes moins cartoon, dans un univers qui semble aussi se dérouler dans la vraie vie, mais qui n'est autre que la ville Quadratum.Sora semble aussi avoir grandi physiquement, mais sa coupe de BG est restée la même. On le voit d'abord se réveillé d'un canapé avant qu'une jeune fille répondant au nom dea ville qui se fait assez rapidement attaquer par un sans-coeur version Darkside. On voit alors notre héros invoquer sa keyblade qui lui sert aussi de grappin pour se déplacer plus rapidement et qui n'est pas sans rappeler le gameplay de Final Fantasy XV. C'est d'ailleurs le seul moment de gameplay qu'on verra du jeu, avant que la fin du trailer ne dévoile Donald Duck et Goofy qui semble être à la recherche d'une personne dans une grotte mal éclairée. Square Enix précise qu'il s'agit d'un nouvel arc, et donc une toute nouvelle histoire intitulée "Lost Master Arc" Pour l'heure, aucune plateforme ni date de sortie n'a été annoncée, mais d'après les récentes rumeurs, Kingdom Hearts 4 n'arrivera pas de si tôt.