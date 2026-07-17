Wolverine PS5 : Sabretooth, Lady Deathstrike, The Hand, du beau monde dans le nouveau trailer

À un peu moins de deux mois de sa sortie, Marvel's Wolverine passe à la vitesse supérieure côté communication. Insomniac Games vient de dévoiler un nouveau trailer, qui n'est autre que le trailer CGI spot TV, celui qui sera diffusé à la télévision et au cinéma, et même s'il est forcément un peu plus sage que les précédentes vidéos, il donne un bon aperçu du ton que le studio veut donner à cette nouvelle aventure. Le trailer s'intitule d'ailleurs "Ain't No Hero" ("Je ne suis pas un héros"), et tout est résumé dans cette phrase. Logan n'essaie pas de sauver le monde comme Spider-Man, il tente surtout de garder le contrôle sur sa propre violence, ce qui s'annonce comme l'un des thèmes principaux du jeu. On le voit traverser plusieurs régions du monde, enchaîner les affrontements et replonger malgré lui dans un passé qu'il peine encore à reconstituer. Une vieille photo de Jean Grey l'accompagne d'ailleurs tout au long du trailer.









Le spot en profite aussi pour montrer plusieurs visages bien connus de l'univers Marvel. Sabretooth fait notamment son apparition, mais contre toute attente, il semble combattre aux côtés de Logan, au moins pendant une partie de l'aventure. À l'inverse, Lady Deathstrike sera bien de la partie et croisera le fer avec Wolverine à Madripoor, tandis que les ninjas de The Hand (La Main en VF) viendront également compliquer les choses, même s'ils se font bien déboîter dans la séquence. Evidemment, ce nouveau trailer reste avant tout une mise en bouche, mais il confirme une nouvelle fois la direction prise par Insomniac. Marvel's Wolverine sera un jeu d'action très narratif, avec une progression entièrement linéaire, loin de la formule en monde ouvert des Marvel's Spider-Man. Le studio mise avant tout sur une mise en scène spectaculaire, des combats particulièrement brutaux et un héros beaucoup plus sombre que Peter Parker.









L'une des nouveautés les plus impressionnantes reste d'ailleurs le système de régénération de Logan. À chaque blessure, son corps se reconstruit progressivement en temps réel pendant les combats, avec un niveau de détail rarement vu jusqu'ici. Un petit détail visuel, certes, mais qui colle parfaitement au personnage et qui devrait renforcer le côté viscéral des affrontements. En revanche, ne vous attendez pas à retrouver toute cette violence dans ce spot publicitaire. Diffusion télé oblige, PlayStation a largement réduit les effusions de sang présentes dans les précédentes démonstrations. L'action reste intense, mais la réalisation privilégie cette fois les personnages et l'ambiance plutôt que les découpages en règle. Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre en exclusivité sur PS5, avec une édition physique prévue dès le lancement. Et contrairement à ce qu'avait fait Sony ces dernières années avec plusieurs de ses productions, tout porte à croire que le jeu restera exclusif à la console, le constructeur ayant visiblement décidé de ralentir, voire d'abandonner, les portages PC de ses grosses aventures solo.















