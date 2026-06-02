Marvel's Wolverine : plus de 7 min de pur gameplay et de pure violence aussi

Elle était attendue et elle a ouvert le State of Play du 2 juin 2026 de la plus belle des manières, la longue séquence de gameplay de Marvel's Wolverine a été enfin présentée par le studio Insomniac Games, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Logan n'a rien perdu de sa sauvagerie. Une démo de plus de 7 minutes, suivi de détails donnés par les développeurs, et qui nous plonge au cœur d'une mission de sauvetage où Wolverine traque les Reavers, une faction de mercenaires cybernétiques chargée de capturer des mutants pour le compte de Bolivar Trask, figure emblématique de l'univers X-Men. Parmi les prisonniers figurent notamment le jeune Leech et plusieurs mutants contraints de vivre cachés alors que le reste du monde ignore encore leur existence. L'une des grandes surprises de cette présentation est la présence de Jean Grey, qui joue un rôle important dans l'histoire. Non jouable en revanche, la célèbre télépathe et télékinésiste accompagne Wolverine sur le terrain et participe activement aux combats. D'autant que grâce à ses pouvoirs, elle peut projeter des objets, immobiliser des ennemis ou encore créer des ouvertures permettant à Logan de déclencher des attaques particulièrement dévastatrices.





Côté gameplay, Marvel's Wolverine semble reprendre ce qu'Insomniac maîtrise le mieux, à savoir des combats nerveux, ultra-spectaculaires et particulièrement sanglant. Logan peut alterner entre attaques légères, combos brutaux, techniques spéciales et exécutions bien sauvages comme il faut. Parmi les compétences dévoilées figurent notamment la "Charge du taureau" ou encore le "Tourbillon acéré", capables de balayer plusieurs ennemis en quelques secondes. L'environnement joue également un rôle important, puisque Wolverine peut projeter ses adversaires contre des éléments du décor, utiliser certains objets comme armes improvisées ou profiter de l'aide de Jean Grey pour déclencher des finishs contextuels. Comme dans les comics, la colère de Logan est un élément central du gameplay, et chaque attaque, chaque parade ou chaque élimination remplit une jauge de rage qui permet de renforcer les capacités du héros. Une fois suffisamment chargée, celle-ci déclenche un mode berserk inspiré de la série de comics Black, White & Blood, qui transforme l'action en véritable bain de sang monochrome où Wolverine déchaîne toute sa brutalité.









Insomniac a également mis l'accent sur le facteur de guérison de Logan dans cette séquence de gameplay. Et lorsque sa santé tombe à un niveau critique, le joueur peut déclencher une fonction de soin qui permet à Wolverine de se régénérer en temps réel. La chair, les muscles, les os et même les poils repoussent sous les yeux du joueur. Ce Wolverine promet aussi des séquences de poursuite où Logan enfourche sa moto pour poursuivre un convoi de Reavers, sauter de véhicule en véhicule, détruire des camions et affronter des ennemis sur l'autoroute dans une mise en scène très cinématographique qui rappelle certaines scènes de Spider-Man 2 ou d'Uncharted.









La vidéo se termine sur plusieurs teasers particulièrement prometteurs, notamment l'apparition de Dents-de-Sabre (Sabretooth), l'ennemi historique de Wolverine, tandis que d'autres factions issus de l'univers X-Men ont également été aperçus, ce qui laisse penser qu'Insomniac prépare une adaptation particulièrement riche de l'univers mutant. La sortie de Marvel's Wolverine est attendue pour le 15 septembre 2026 exclusivement sur PS5.



