Fini les portages PC, PlayStation veut revenir aux vraies exclusivités, Jason Schreier fait fuiter un mail de Sony

Sony semble bien décidé à revenir à une stratégie beaucoup plus centrée sur la console et ses vraies exclusivités. D’après de nouvelles informations relayées par Jason Schreier de Bloomberg, les gros jeux solo produits par PlayStation Studios ne sortiront désormais plus sur PC, ni au lancement, ni même plus tard sous forme de portage. Une décision qui marquerait un vrai changement de direction pour Sony Interactive Entertainment, après plusieurs années passées à ouvrir progressivement ses exclusivités au marché PC. Le sujet avait déjà été évoqué dans un précédent rapport publié par Bloomberg en mars dernier, mais Schreier a apporté cette fois une précision importante : cette orientation aurait été officiellement confirmée en interne par Hermen Hulst lors d’un récent meeting organisé chez PlayStation. L’objectif serait désormais de réserver les grandes expériences narratives et solo exclusivement à l’écosystème PlayStation, afin de redonner davantage de valeur à la console et à son identité. Concrètement, cela signifie que des jeux très attendus comme Marvel's Wolverine ou Intergalactic The Heretic Prophecy ne devraient pas arriver sur PC. Wolverine est d’ailleurs attendu avant Intergalactic, dont la sortie pourrait encore être éloignée de plusieurs années selon les dernières rumeurs autour du développement.





D’après Bloomberg, Sony considérerait que les ventes PC de certains jeux solo n’ont pas atteint les résultats espérés, tout en craignant qu’une présence trop importante sur PC finisse par affaiblir l’image de marque PlayStation. L’idée serait donc de refaire des exclusivités un véritable argument pour pousser les joueurs vers la PS5, un peu comme à l’époque des générations précédentes où les grosses licences maison étaient indissociables de la console. Cela ne veut pas dire pour autant que Sony abandonne complètement le PC. Les jeux multijoueurs et les productions orientées service devraient continuer à sortir simultanément sur plusieurs plateformes. On l’a déjà vu récemment avec certains projets live service, puisque Sony cherche toujours à toucher le public le plus large possible sur ce type de jeux. En revanche, pour les grosses aventures solo à forte dimension narrative, PlayStation semble vouloir revenir à une philosophie beaucoup plus traditionnelle. Une stratégie qui risque évidemment de décevoir une partie des joueurs PC, surtout après les portages de jeux comme God of War Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2 ou encore The Last of Us Part I.





Reste maintenant à voir si cette stratégie tiendra sur le long terme, surtout dans une industrie où les coûts de développement continuent d’exploser et où beaucoup d’éditeurs cherchent justement à multiplier les plateformes pour rentabiliser leurs productions au maximum.











