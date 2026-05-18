En tête-à-tête avec Pedro Pascal, il nous parle de Star Wars, The Last of Us et Avengers Doomsday

Le 6 mai dernier, Pedro Pascal, mais aussi Sigourney Weaver et Jon Favreau étaient de passage à Paris dans le cadre de la promotion du film Star Wars The Mandalorian & Grogu, et nous avons eu l’occasion de le rencontrer et lui poser nos questions. 7 minutes d'interview, et pas une de plus, on a essayé d'être le plus efficace possible. Pas évident quand on sait à quel point Pedro Pascal dégage une présence assez impressionnante, une sorte d’aura très naturelle qui capte immédiatement l’attention sans même qu’il ait besoin d’en faire trop. Il est d'ailleurs arrivé avec un style vestimentaire volontairement décontracté, mais avec un côté sexy dans l’attitude, ce mélange un peu "effortless" qui fonctionne immédiatement sur lui. Malgré ce charisme absolu, Pedro Pascal reste quelqu'un d'accessible et de chaleureux, avec une énergie positive qui m'a d'ailleurs permis d'avoir un compliment de sa part sur ma tenue également. Être félicité par Pedro Pascal pour notre style vestimentaire, on peut clairement mourir tranquille.









On a beaucoup parlé de son rôle de Din Djarin, le Mandalorian, de ce casque qui cache son visage et sa belle moustache, ce qui nous a permis de revenir sur ce mème qui a enjaillé les réseaux sociaux lors des Oscars lorsqu'il est venu rasé de près alors que Leonardo DiCaprio avait une belle moustache. Qui a volé qui ? J'en ai profité pour lui parler de cette figure paternelle qu'il représente aujourd'hui dans le cinéma, via ses nombreux rôles comme ceux de Joel Miller dans The Last of Us, ou bien encore Reed Richards dans les Quatre Fantastiques. Et bien sûr, la question sur Avengers Doomsday a été posée, de sa rivalité avec Robert Downey Jr, qui sera Dr Doom dans le film.



@maximechao J'ai rencontré PEDRO PASCAL pour la sortie de Star Wars MANDALORIAN & GROGU et on parlé de sa moustache que Leonardo DiCaprio lui avait volé aux Oscars... pedropascal starwars mandalorian avengersdoomsday lastofus ♬ son original - Maxime CHAO - Maxime CHAO