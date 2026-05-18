Le 6 mai dernier, Pedro Pascal, mais aussi Sigourney Weaver et Jon Favreau étaient de passage à Paris dans le cadre de la promotion du film Star Wars The Mandalorian & Grogu, et nous avons eu l’occasion de le rencontrer et lui poser nos questions. 7 minutes d'interview, et pas une de plus, on a essayé d'être le plus efficace possible. Pas évident quand on sait à quel point Pedro Pascal dégage une présence assez impressionnante, une sorte d’aura très naturelle qui capte immédiatement l’attention sans même qu’il ait besoin d’en faire trop. Il est d'ailleurs arrivé avec un style vestimentaire volontairement décontracté, mais avec un côté sexy dans l’attitude, ce mélange un peu "effortless" qui fonctionne immédiatement sur lui. Malgré ce charisme absolu, Pedro Pascal reste quelqu'un d'accessible et de chaleureux, avec une énergie positive qui m'a d'ailleurs permis d'avoir un compliment de sa part sur ma tenue également. Être félicité par Pedro Pascal pour notre style vestimentaire, on peut clairement mourir tranquille.
En tête-à-tête avec Pedro Pascal, il nous parle de Star Wars, The Last of Us et Avengers Doomsday
Le 6 mai dernier, Pedro Pascal, mais aussi Sigourney Weaver et Jon Favreau étaient de passage à Paris dans le cadre de la promotion du film Star Wars The Mandalorian & Grogu, et nous avons eu l’occasion de le rencontrer et lui poser nos questions. 7 minutes d'interview, et pas une de plus, on a essayé d'être le plus efficace possible. Pas évident quand on sait à quel point Pedro Pascal dégage une présence assez impressionnante, une sorte d’aura très naturelle qui capte immédiatement l’attention sans même qu’il ait besoin d’en faire trop. Il est d'ailleurs arrivé avec un style vestimentaire volontairement décontracté, mais avec un côté sexy dans l’attitude, ce mélange un peu "effortless" qui fonctionne immédiatement sur lui. Malgré ce charisme absolu, Pedro Pascal reste quelqu'un d'accessible et de chaleureux, avec une énergie positive qui m'a d'ailleurs permis d'avoir un compliment de sa part sur ma tenue également. Être félicité par Pedro Pascal pour notre style vestimentaire, on peut clairement mourir tranquille.
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