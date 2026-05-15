Subnautica 2 : un lancement colossal, le jeu réalise un record sans précédent

Quelques heures seulement après sa sortie, Subnautica 2 est déjà en train de devenir l’un des plus gros lancements de l’année dans le jeu vidéo, avec des chiffres qui dépassent largement ceux du premier épisode et qui confirment surtout une chose : la licence d’Unknown Worlds est passée d’un succès surprise à une véritable gigantesque franchise mondiale. Le studio a en effet annoncé aujourd’hui que le jeu avait franchi la barre des 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde en seulement 12 heures, un résultat tout simplement énorme pour une licence de survie sous-marine qui, à ses débuts, était encore considérée comme un projet relativement niche. Et ce démarrage extrêmement rapide ne semble pas ralentir, puisque Subnautica 2 continue actuellement d’occuper la première place des meilleures ventes mondiales sur Steam dans de nombreux pays, devant plusieurs mastodontes déjà installés.









Mais ce qui impressionne encore davantage que les ventes, c’est surtout l’activité des joueurs depuis le lancement. Au total, le nombre de joueurs connectés simultanément sur Steam, l’Epic Games Store et Xbox a dépassé les 651 000 joueurs simultanés, ce qui représente un niveau d’engagement absolument colossal pour un jeu de survie narratif. Rien que sur Steam, le pic a atteint plus de 467 000 joueurs connectés en même temps, un chiffre qui paraît encore plus impressionnant lorsqu’on le compare au premier Subnautica, sorti en 2018, dont le record historique était presque neuf fois inférieur. Et ce succès ne semble pas uniquement porté par l’attente ou par la curiosité autour du jeu, puisque les retours des joueurs sont eux aussi extrêmement positifs depuis la sortie. Actuellement, Subnautica 2 affiche une évaluation “Très positive” sur Steam, avec environ 92% d’avis favorables, ce qui reste particulièrement élevé pour un jeu multijoueur de survie lancé à une aussi grande échelle.

Le jeu connaît également un démarrage gigantesque sur les plateformes de streaming, où il s’est imposé dès les premières heures comme l’un des phénomènes du moment. Sur Twitch, Subnautica 2 a dépassé les 413 000 spectateurs simultanés en pic, atteignant temporairement la première place du site toutes catégories confondues, devant les plus gros jeux compétitifs et les titres multijoueurs habituels. Même constat sur YouTube Live, où le jeu a atteint plus de 109 000 spectateurs simultanés, se classant également numéro un dans la catégorie jeux vidéo. Ce succès sur les plateformes de streaming n’a rien d’anodin, parce qu’il montre à quel point Subnautica 2 fonctionne aussi comme un jeu “spectacle”, capable de générer des moments impressionnants, de la tension, de la peur et de la découverte en direct, exactement comme le premier épisode avait réussi à le faire il y a plusieurs années grâce à ses créatures géantes et à son ambiance océanique extrêmement oppressante.









Développé par le studio Unknown Worlds, fondé par Charlie Cleveland et Max McGuire, Subnautica 2 représente la suite officielle d’une série qui s’est progressivement imposée comme une référence absolue du jeu de survie. Depuis la sortie du premier épisode, la franchise s’est écoulée à plus de 18,5 millions d’exemplaires dans le monde, un chiffre impressionnant pour une licence qui mélange exploration, crafting, narration environnementale et survie sous-marine. Avec un lancement aussi massif, Subnautica 2 semble déjà parti pour devenir bien plus qu’une simple suite réussie. Le jeu donne surtout l’impression qu’Unknown Worlds est en train de transformer ce qui était autrefois un succès culte en une licence gigantesque capable de rivaliser avec les plus grosses productions de survie du marché. Et au vu des chiffres atteints en seulement quelques heures, ce n’est probablement que le début.



