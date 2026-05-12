SNK recrute Katsuhiro Harada : l'ancien boss de Tekken change de camp et monte un nouveau studio

On le sait depuis un moment, SNK est en train de faire son plus grand come-back dans l'industrie du jeu vidéo. L'ancien constructeur de la NeoGeo, souvent associé à un public niche, a de nouvelles ambitions, surtout depuis que la société a été rachetée par Mohammed Ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite. Grâce à son impulsion, l’éditeur japonais est en train de changer d’échelle, aussi bien sur le plan créatif que stratégique, et cette nouvelle annonce en est la nouvelle preuve concrète. Après l'annonce du retour de la NeoGeo AES+ et les différentes communications autour de la licence Fatal Fury, SNK semble vouloir remettre ses franchises historiques au centre de la scène tout en modernisant fortement son image et ses capacités de production. Et c’est précisément dans cette continuité qu'on apprend la création de VS Studio, un nouveau studio fondé par Katsuhiro Harada et intégré comme filiale du groupe, avec une ambition clairement affichée de développement de jeux à portée internationale et à forte identité créative.









Le studio, officiellement basé à Tokyo et créé le 1er mai 2026, est présenté comme un espace de création relativement indépendant, mais directement soutenu par SNK, avec pour objectif de renforcer les capacités de développement du groupe et de favoriser des collaborations internes autour de nouvelles productions vidéoludiques. Dans sa déclaration, Katsuhiro Harada insiste sur une philosophie centrée sur la liberté de création, la recherche de qualité maximale et une approche plus ouverte du développement, avec l’idée de réunir technologie, expertise et vision artistique dans un environnement pensé pour encourager l’innovation. Le nom même de "VS Studio" reflète par ailleurs cette volonté de combiner plusieurs idées autour de la confrontation, de la vision créative et de la transformation des standards du jeu vidéo, notamment dans un domaine aussi codifié que celui des jeux de baston.









Du côté de SNK, Yasuyuki Oda a également réagi en soulignant l’importance symbolique de cette collaboration, en évoquant une relation de longue date entre les deux développeurs et en laissant entendre que cette nouvelle structure pourrait ouvrir la voie à des projets encore plus ambitieux, même si aucune production concrète n’a encore été annoncée. Dans le communiqué de presse, on sent d’ailleurs très nettement que cette annonce s’inscrit dans une stratégie globale où SNK accélère ses investissements et cherche à repositionner ses licences historiques tout en se dotant de nouvelles structures capables de porter des productions plus ambitieuses, mais aussi une volonté de repositionner ses licences cultes au premier plan de l’industrie mondiale.

























