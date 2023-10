SNK Universe Project : des films, des séries et des mangas pour KOF, Samurai Shodown, Metal Slug

Avec l'Arabie Saoudite comme moteur financier, SNK peut désormais se permettre tout ce qu'il veut. Après avoir retrouvé son titre officiel d'antan et relancé ses plus grosses licences (KOF, Samurai Shodown, Metal Slug et bientôt Fatal Fury), l'éditeur japonais va enclencher la deuxième phase de sa transformation, à savoir le développement du SNK Universe Project. L'objectif est d'étendre ses licences à d'autres univers que le jeu vidéo, comme le cinéma, les séries, l'animation et bien sûr le manga. Ce qui signifie qu'on sera à même de retrouver les personnages iconiques de SNKà travers des mediums qu'ils ont déjà parcouru. On se souvient des OVA de Fatal Fury, du manga The King of Fighters, ou bien des essais en animé de Samurai Shodown, la diversification culturelle est donc de retour. Il ne reste plus qu'à concrétiser la fabrication d'une nouvelle console NeoGeo (comme ce fut annoncé il y a quelques années) pour qu'on puisse retrouver le grand SNK des années 90.