SNK s'installe à Singapour, de nouvelles ambitions en Asie du Sud-Est dévoilées

par l'Arabie Saoudite (via la société Electronic Gaming Development Company, une filiale de MiSK, la fondation de Mohammed ben Salmane) à 96%, la société qui a donné naissance à la NeoGeo dans les années 90 se porte bien. A tel point que nous venons d'apprendre l'ouverture d'un nouveau bureau du côté de Singapour, the place to be. C

Depuis le rachatette expansion du côté de l'Asie du Sud-Est fait partie des nouvelles ambitions de la firme japonaise qui souhaite développer des jeux de haute qualité grâce à une coopération renforcée entre les équipes japonaises et Singapour. SNK Games Singapore est dirigé par Hong Sing Tang et s'inscrit dans la vision internationale de SNK de devenir l'un des "10 meilleurs éditeurs mondiaux" au cours de la prochaine décennie.



"Alors que SNK Games Singapore commence son voyage, le studio est en mesure de contribuer de manière significative au paysage mondial du jeu, en tirant parti de l'environnement économique dynamique et des prouesses technologiques de Singapour", peut-on lire dans un communiqué de presse, avant d'ajouyer que "la création de ce studio marque une étape cruciale dans l'engagement de SNK à offrir des expériences de jeu exceptionnelles dans le monde entier et à favoriser l'innovation grâce à une collaboration internationale."



Le Dr Serkan Toto, PDG du cabinet de conseil japonais pour l'industrie du jeu vidéo Kantan Games, a noté que la décision de SNK d'ouvrir un studio de développement dédié à Singapour est quelque chose de rare dans la région. Pour le moment, ce nouveau bureau a sans doute pour but d'aller chercher de nouveaux talents pour aider SNK à développeur ses prochains jeux, la firme souhaitant retrouver sa hype d'antan, avec on le rappelle le revival de nombreuses de ses anciennes licences, sans oublier cette fameuse nouvelle console NeoGeo dont on n'a plus entendu parler depuis 2019...