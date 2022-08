EVO 2022 : SNK joue en live les meilleures musiques de KOF, Fatal Fury et Samurai Shodown

Depuis quelques heures, le coup d'envoi de l'EVO 2022 a été donné du côté de Las Vegas. Après deux éditions annulées (2020 et 2021) en raison de la pandémie de COVID dans le monde, le plus gros événement esport dédié au Versus Fighting compte bien renouer avec le succès et l'effervescence des joueurs durant un week-end tout entier. Du côté des éditeurs, les plus gros ont évidemment répondu présent : Capcom avec Street Fighter V, SNK avec son KOF XV, Bandai Namco est revenu avec Tekken 7 et Dragon Ball FighterZ dans sa besace, Arc System Works sera présent avec Guilty Gear Strive et même Warner est là avec Mortal Kombat 11. Histoire de marquer un grand coup, SNK a mis les petits plats dans les grands en faisant venir ses musiciens pour un live exceptionnel où plusieurs morceaux issus des soundtracks de Fatal Fury, KOF et Samurai Shodown font être joués sur place.Afin de nous donner un aperçu et de nous replonger dans l'ambiance des bornes d'arcade et de la NeoGeo durant les années 90, on a le droit à un petit aperçu dans une vidéo de plus de 23 minutes. Le morceau Esaka de KOF 96 a été joué, tout comme le Fairy du même jeu qui n'est autre que le thème musical de Chizuru Kagura. Pour les amateurs de Fatal Fury Special, le London March très rock nerveux de Billy Kane fait d'ailleurs l'ouverture de la vidéo, tandis qu'il faut attendre la fin pour se régaler sur le Soy Sauce de Geese Howard. Samurai Shodown est lui aussi représenté avec Banquet of Nature, le thème musical de Nakoruru, et le très dynamique Tuna qui faissait office de thème à Galford. KOF XV est bien sûr représenté, tout comme Garou Mark of the Wolves avec le thème de Terry Bogard, le fameux Sunrise on the Train. On vous laisse écouter le résultat.